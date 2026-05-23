Tìm nguyên nhân khiến nước hồ Trái tim nổi váng, đổi màu

Ngày 23/5, ông Nguyễn Hoàng Phước, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế), cho biết lực lượng chức năng đã lấy mẫu nước tại hồ Trái tim để phân tích, xác định nguyên nhân khiến mặt nước trong hồ nổi váng màu vàng đặc quánh.

Mặt nước hồ Trái tim ở Huế nổi váng màu vàng đặc quánh (Ảnh: Cao Tiến).

Theo ông Phước, việc phân tích, đánh giá các chỉ số môi trường có sự phối hợp của nhiều đơn vị, khi có kết quả sẽ cung cấp đến cơ quan báo chí.

Trước đó, người dân sống cạnh hồ Trái tim (nằm trên khu vực giáp ranh giữa 3 phường An Cựu, Thuận Hóa, Vỹ Dạ, thành phố Huế) phản ánh mặt nước trong hồ có chức năng điều hòa sinh thái này đổi màu bất thường, xuất hiện lớp váng đặc quánh. Hiện tượng nêu trên gây mất mỹ quan, khiến người dân lo ngại về chất lượng nguồn nước đổ vào hồ.

Lớp váng màu vàng ở khu vực mặt nước phía bờ Tây của hồ Trái tim (Ảnh: Cao Tiến).

Ông Lê Như Chinh, Giám đốc Trung tâm Công viên cây xanh thành phố Huế, cho biết hiện tượng này năm nào cũng xảy ra, nguyên nhân có thể do tảo chết nổi lên mặt hồ gây đổi màu. Đơn vị đã cho lực lượng thu gom lớp váng, dọn dẹp vệ sinh để trả lại cảnh quan môi trường hồ nước.

Mặt nước hồ điều hòa đổi màu khiến người dân lo ngại về chất lượng môi trường (Ảnh: Cao Tiến).

Theo tìm hiểu của phóng viên, hồ nước nhân tạo nêu trên được xây dựng từ trước năm 2015, có chức năng điều hòa sinh thái, hấp thụ nước mưa, giảm ngập lụt cho khu dân cư lân cận. Do có hình dạng gần giống hình trái tim nên người dân địa phương thường gọi là hồ Trái tim.

Ông Chinh cho biết đơn vị được giao nhiệm vụ bảo vệ môi trường, trồng cây xanh, hoa xung quanh bờ hồ Trái tim để tạo cảnh quan môi trường và quản lý mặt nước. Do nước trong hồ gần như không có cửa thoát nên thường có hiện tượng tảo chết, nổi váng màu vàng vào thời điểm nắng nóng.