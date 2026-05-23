Hiện trạng Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc trước ngày chuyển giao

Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch từ năm 1997 với mục tiêu trở thành trung tâm hoạt động văn hóa mang tầm quốc gia, nơi tái hiện, gìn giữ, phát huy và khai thác các giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.

Địa điểm này cách trung tâm Hà Nội khoảng 40km về phía Tây. Đây là ngôi nhà chung tái hiện không gian kiến trúc, văn hóa, phong tục và đời sống sinh hoạt của 54 dân tộc anh em trên cả nước.

Mới đây Chính phủ đã đồng ý chủ trương chuyển giao nguyên trạng Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam thuộc quyền quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về UBND TP Hà Nội trực tiếp quản lý theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Chính phủ yêu cầu việc bàn giao và tiếp nhận phải hoàn thành trước ngày 1/7. Từ ngày 1/7, UBND TP Hà Nội trực tiếp quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Việc quản lý, tổ chức hoạt động văn hóa, đất đai, tài sản, tài chính, nhân sự tại Làng Văn hóa - du lịch các dân tộc Việt Nam thực hiện theo quy định của pháp luật về văn hóa, đất đai, đầu tư, tài chính, tài sản công và pháp luật khác có liên quan.

Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam có tổng diện tích hơn 1.540ha, gồm 600ha mặt đất và 939ha mặt nước, được quy hoạch thành 7 khu chức năng. Trong đó có khu tái hiện không gian văn hóa dân tộc, trung tâm hoạt động văn hóa thể thao, khu dịch vụ du lịch tổng hợp, công viên bến thuyền cùng hệ thống cây xanh mặt nước hồ Đồng Mô.

Sau gần ba thập kỷ hình thành và phát triển, diện mạo của Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam đã dần định hình. Công tác giải phóng mặt bằng hoàn thành khoảng 95% tổng diện tích dự án.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, hiện tại khu vực trung tâm điều hành đang được gấp rút hoàn thiện các hạng mục cuối để đưa vào sử dụng.

Tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam đang có một số công trình đang trong quá trình hoàn thiện. Trong đó có một số công trình nổi bật như chùa, Hồ trên núi.

Tại khu vực Hồ trên núi có bể bơi nhân tạo phục vụ du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng.

Một ngôi chùa lớn đang được xây dựng ở khu vực trung tâm của Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Khu vực sân trong khuôn viên chùa đang được hoàn thiện.

Ngay cổng của Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam là khu vực đỗ xe được thiết kế hiện đại, đồng bộ. Hiện khu vực này đã hoàn thiện các hạng mục đồng bộ như đèn chiếu sáng, cây xanh,...

Thực tế, chủ trương chuyển giao Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam đã được Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xuyên suốt từ năm 2019 đến nay, với nhiều văn bản giao Hà Nội chủ trì nghiên cứu. Năm 2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao xây dựng đề án kiện toàn, đổi mới phương thức quản lý.

Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam như một Việt Nam thu nhỏ nơi hội tụ kiến trúc, phong tục, nghệ thuật và ẩm thực của 54 dân tộc, với sự hiện diện thường xuyên của nhiều nghệ nhân, đồng bào dân tộc thiểu số vừa sinh sống, lao động, vừa thực hành văn hóa tại đây.

Nơi đây không chỉ là không gian lưu giữ di sản, mà còn là nơi để văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số được thực hành, trao truyền và lan tỏa một cách sống động.

Mới đây, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã có buổi kiểm tra thực địa và làm việc với các cơ quan tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh việc Chính phủ quyết định chuyển giao Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam về UBND thành phố quản lý là chủ trương lớn, có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của thủ đô trong giai đoạn mới. Cùng với đó, theo ông Thắng, đây không chỉ là sự thay đổi về mô hình quản lý hành chính, mà còn mở ra cơ hội khai phóng toàn bộ tiềm năng phát triển của khu vực phía tây thủ đô.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng nhận định, khi kết nối đồng bộ giữa Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam với Vườn quốc gia Ba Vì, hồ Đồng Mô, các trục giao thông chiến lược, hệ thống thiết chế văn hóa - du lịch - thể thao hiện đại và các khu đô thị mới, nơi đây sẽ trở thành không gian phát triển đa mục tiêu của thủ đô, vừa bảo tồn giá trị văn hóa dân tộc, vừa thúc đẩy du lịch, dịch vụ, công nghiệp văn hóa và kinh tế xanh.

Người đứng đầu chính quyền Hà Nội cho biết, thành phố sẽ tiếp nhận nguyên trạng tổ chức bộ máy, tạo điều kiện tốt nhất về cơ chế, chính sách, cơ sở vật chất, tài chính và nhân sự để bảo đảm hoạt động của Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam được duy trì ổn định, liên tục.

Khu các làng dân tộc Việt Nam được xem là “linh hồn” của toàn bộ dự án đã cơ bản hoàn thiện với hệ thống không gian tái hiện văn hóa của các dân tộc trên cả nước.

Việc chuyển giao Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam về TP Hà Nội vì thế được kỳ vọng không chỉ tạo thêm dư địa phát triển cho một thiết chế văn hóa quốc gia đã định hình sau gần 30 năm xây dựng, mà còn mở ra “cú hích” chiến lược cho toàn bộ trục phát triển phía Tây thủ đô, nơi đang hội tụ các yếu tố về sinh thái, văn hóa, du lịch, hạ tầng và đô thị để hình thành một không gian phát triển mới của Hà Nội trong giai đoạn tới.

Mỗi năm, làng đón khoảng 600.000 lượt khách, trong đó gần 50% là học sinh, sinh viên và thế hệ trẻ. Bình quân hàng năm có hơn 70 lượt cộng đồng dân tộc với trên 1.000 đồng bào và khoảng 200 tiểu thương từ hơn 50 địa phương tham gia hoạt động văn hóa, lễ hội, trình diễn nghề thủ công, ẩm thực, phong tục tập quán truyền thống.