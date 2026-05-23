Người dân khốn khổ vì mùi hóa chất, nước thải và phế liệu nhựa

Nhiều hộ dân sinh sống tại xóm Tân Bình, xã Nghĩa Đồng, tỉnh Nghệ An phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường phát sinh từ công ty đóng trên địa bàn.

Theo người dân, công ty này hoạt động nhiều năm qua, nằm gần khu dân cư. Thời gian gần đây, mỗi khi công ty vận hành, khu vực xung quanh thường xuất hiện mùi hóa chất hắc, nồng nặc, ảnh hưởng đến sinh hoạt, sức khỏe của nhiều gia đình.

Ông Tuệ cho biết nước từ công ty đổ sang vườn mía của gia đình mình (Ảnh: Nguyễn Phê).

“Có những hôm mùi hóa chất bốc lên rất khó chịu, người già và trẻ nhỏ trong nhà đều bị ảnh hưởng. Chúng tôi mong cơ quan chức năng sớm kiểm tra, làm rõ để người dân yên tâm sinh sống”, một hộ dân phản ánh.

Ông Phan Trọng Tuệ, người dân sống gần công ty cho biết tình trạng mùi hôi, nước thải và chất thải phát sinh từ khu vực xưởng đã khiến các hộ dân xung quanh bất an trong thời gian dài.

“Nước thải chảy ngấm sang vườn nhà tôi. Nhiều lần tôi đã nói với công ty mua ống nước bỏ vào cho chảy nước thải theo đúng quy định nhưng họ phớt lờ. Chúng tôi đã nhiều lần phản ánh, nhưng tình trạng mùi hóa chất phát ra từ nhà máy khiến bà con lo lắng…”, ông Tuệ nói.

Ghi nhận tại khu vực gần tuyến đường dân sinh sát công ty TNHH T.T. cho thấy nhiều đống phế liệu, nhựa vụn và bao chứa vật liệu bám dính màu sắc khác nhau được tập kết lộ thiên.

Rác thải nhựa có mùi hắc do công ty đổ tràn khắp ngõ xóm (Ảnh: Nguyễn Phê).

Người dân cho rằng việc tập kết phế liệu, chất thải gần khu dân cư tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường không khí, nguồn nước và sức khỏe cộng đồng, nhất là đối với trẻ nhỏ, người cao tuổi.

Theo phản ánh, tình trạng mùi hóa chất không chỉ xuất hiện trong một vài ngày mà kéo dài thời gian qua, rõ nhất vào những thời điểm công ty này hoạt động sản xuất hoặc sau các trận mưa lớn.

Một số hộ dân còn cho biết nước từ khu vực công ty này có dấu hiệu chảy ra mương thoát nước dân sinh. Do địa hình khu xưởng cao hơn khu dân cư, mỗi khi mưa lớn, nước từ khu vực này có thể tràn xuống vườn tược, hoa màu của các hộ phía dưới.

''Cây cối trong vườn bị ảnh hưởng khiến người dân rất lo lắng, bởi không rõ nguồn nước có đảm bảo an toàn hay không. Đặc biệt, nhiều hôm rác thải (chủ yếu là nhựa) từ công ty này bị đổ tràn ra đường, đi qua khu dân cư, gây bức xúc trong người dân. Rác được đổ tùy tiện, không rõ ai cho phép. Sau khi phản ánh, đơn vị có thu gom nhưng việc xử lý sau đó ra sao thì người dân không được biết”, anh Phạm Văn Đại nói.

Theo người dân địa phương, công ty này hoạt động dưới danh nghĩa sản xuất đồ chơi trẻ em. Tuy nhiên, việc sử dụng sơn, hóa chất, nhựa và các loại vật liệu trong quá trình sản xuất cần được cơ quan chức năng kiểm tra kỹ, nhất là khi xưởng nằm gần khu dân cư.

Bên cạnh đó, các hộ dân mong muốn chính quyền địa phương và ngành chức năng làm rõ hồ sơ pháp lý, phương án xử lý nước thải, khí thải và chất thải rắn của cơ sở sản xuất.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Công Trung, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Đồng, cho biết chính quyền địa phương đã nắm được thông tin phản ánh của người dân. “Chúng tôi sẽ chỉ đạo anh em tổ chức kiểm tra và có báo cáo cụ thể”, ông Trung nói.

Phóng viên Dân trí có mặt tại hiện trường ghi nhận phản ánh của người dân là có cơ sở (Ảnh: N. Duy).

Chiều 22/5, phóng viên liên hệ qua điện thoại với đại diện công ty, một người đàn ông nghe máy và cho biết nữ giám đốc đang đi vắng, sẽ chuyển thông tin để liên hệ lại sau.

Người dân địa phương mong muốn các cơ quan chức năng sớm vào cuộc kiểm tra toàn diện hoạt động của công ty nói trên; yêu cầu khắc phục triệt để nếu phát hiện vi phạm về môi trường, tránh để tình trạng ô nhiễm kéo dài, ảnh hưởng đến đời sống khu dân cư.