Kỳ đà vân quý hiếm đi lạc vào khu dân cư

Chiều 23/5, ông Lê Văn Hướng, Giám đốc Ban quản lý Khu dự trữ thiên nhiên Phong Điền, thành phố Huế, cho biết đơn vị đã phối hợp UBND phường Phong Điền tiếp nhận, thả một cá thể kỳ đà vân quý hiếm về với môi trường tự nhiên.

Cá thể kỳ đà vân quý hiếm đi vào khu dân cư được tái thả về môi trường tự nhiên (Nguồn: UBND phường Phong Điền).

Trước đó, người dân tại tổ dân phố Khánh Mỹ, phường Phong Điền bất ngờ phát hiện cá thể kỳ đà vân kích thước lớn xuất hiện trong khu dân cư. Nhận thấy đây là động vật hoang dã quý hiếm cần được bảo vệ, người dân đã báo cho chính quyền địa phương để bàn giao, tái thả về môi trường tự nhiên.

Sau khi tiếp nhận, cơ quan chức năng phối hợp chăm sóc, theo dõi sức khỏe cá thể động vật hoang dã này. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng ghi nhận cá thể kỳ đà vân nặng hơn 5kg.

Khi cá thể động vật hoang dã đủ điều kiện sinh tồn ngoài tự nhiên, lực lượng chức năng tái thả về khu vực rừng sâu thuộc Khu dự trữ thiên nhiên Phong Điền.

Theo đại diện Ban quản lý Khu dự trữ thiên nhiên Phong Điền, kỳ đà vân là loài động vật nguy cấp, quý hiếm thuộc nhóm IB, được pháp luật bảo vệ nghiêm ngặt theo quy định về quản lý động vật hoang dã và thực thi Công ước quốc tế về buôn bán các loại động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES).