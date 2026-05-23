Người dân phản đối quy hoạch 13ha rừng sản xuất làm mỏ đất

Hơn nửa tháng qua, người dân thôn Vĩnh Lợi, xã Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa lo lắng trước thông tin UBND tỉnh Thanh Hóa sẽ xem xét quy hoạch gần 13ha đất rừng sản xuất (khu vực Eo Gắm, giáp ranh xã Mậu Lâm, Thanh Hóa) làm mỏ đất san lấp. Người dân trong thôn đã có đơn kiến nghị gửi UBND xã bày tỏ sự không đồng tình với chủ trương này.

Người dân thôn Vĩnh Lợi tổ chức họp, đề xuất các ý kiến phản đối về việc quy hoạch mỏ đất trên địa bàn (Ảnh: Thanh Tùng).

Theo người dân địa phương, nhiều năm qua khu vực đất rừng sản xuất ở Eo Gắm là đầu nguồn sinh thủy, cung cấp nước tưới tiêu cho hơn 28ha lúa và nước sinh hoạt của người dân trong thôn. Nếu mỏ đất đi vào hoạt động sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn sinh kế của người dân.

Ngoài ra, việc quy hoạch mỏ đất không chỉ phá vỡ cảnh quan môi trường mà còn ảnh hưởng lớn đến hạ tầng giao thông trên địa bàn.

“Khu vực quy hoạch mỏ đất chỉ cách khu dân cư khoảng 400m, có nhiều trường học, gần tuyến đường giao thông với hàng nghìn công nhân đi làm mỗi ngày, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đến an sinh xã hội”, ông Quách Văn Nguyễn, Trưởng thôn Vĩnh Lợi, cho hay.

Cũng theo ông Nguyễn, sau khi biết tin Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa phối hợp với xã Như Thanh khảo sát, xem xét đưa gần 13ha đất rừng sản xuất ở khu vực đầu nguồn nước của thôn vào quy hoạch mỏ đất, bà con đã bày tỏ ý kiến phản đối. Sau đó, thôn tổ chức họp dân và hầu hết người dân đều không đồng tình với chủ trương này.

Khu vực dự kiến sẽ quy hoạch mỏ đất tại thôn Vĩnh Lợi, xã Như Thanh (Ảnh: Thanh Tùng).

Cùng quan điểm, ông Lục Văn Thành (trú thôn Vĩnh Lợi) cho rằng việc chính quyền quy hoạch mỏ đất nhằm phục vụ xây dựng kết cấu hạ tầng trên địa bàn tỉnh là cần thiết. Tuy nhiên theo ông, vị trí khảo sát làm mỏ đất tại khu vực này chưa thực sự phù hợp.

“Tôi sống ở đây từ bé, khu vực đồi Eo Gắm rất quan trọng đối với người dân chúng tôi. Trong những đợt đại hạn trước đây, cả vùng cạn kiệt nguồn nước nhưng suối từ đồi Eo Gắm đổ xuống vẫn không khô cạn. Đây là nguồn sinh thủy cực kỳ quan trọng đối với người dân địa phương. Chúng tôi mong lãnh đạo tỉnh xem xét kỹ lưỡng, trước khi quy hoạch nơi này thành mỏ đất”, ông Thành nói.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Lê Thị Thu Phương, Phó Chủ tịch UBND xã Như Thanh, cho biết sau khi Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa có văn bản đề nghị tham mưu ý kiến về việc đưa gần 13ha đất tại thôn Vĩnh Lợi vào quy hoạch mỏ đất, xã đã phối hợp khảo sát, kiểm tra thực địa khu vực dự kiến đưa vào kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Trên cơ sở đánh giá nhu cầu thực tiễn về vật liệu san lấp phục vụ các dự án xây dựng trên địa bàn tỉnh và địa phương, UBND xã đã có công văn thống nhất đề nghị đưa khu vực mỏ đất nêu trên vào kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Vị trí quy hoạch mỏ đất nằm sát đường giao thông (Ảnh: Thanh Tùng).

Tuy nhiên theo bà Phương, ngày 10/5, UBND xã Như Thanh nhận được văn bản kiến nghị của người dân thôn Vĩnh Lợi liên quan trực tiếp đến khu vực mỏ đất này. “Nhu cầu về vật liệu san lấp phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh là cần thiết. Tuy nhiên, qua nội dung phản ánh cho thấy đa số cử tri và người dân thôn Vĩnh Lợi không đồng thuận", bà Phương nói.

Vị lãnh đạo xã cũng cho biết để đảm bảo hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, địa phương và quyền lợi của người dân, xã đã có báo cáo gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường xem xét, trình UBND tỉnh về những lo ngại của người dân thôn Vĩnh Lợi trước việc khu vực đất đồi đầu nguồn được khảo sát đưa vào quy hoạch mỏ đất.