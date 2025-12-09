TPHCM hỗ trợ học sinh mồ côi tiền ăn bán trú 40.000 đồng/ngày

Sáng 9/12, tại kỳ họp HĐND TPHCM lần thứ VI, khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà đã trình bày các nội dung gửi đến kỳ họp.

Trong đó có tờ trình quy định một số chính sách đặc thù hỗ trợ cho trẻ em của cơ sở giáo dục mầm non, học sinh của cơ sở giáo dục phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, học sinh của cơ sở giáo dục chuyên biệt có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn TPHCM. Cùng với đó là tờ trình quy định mức học phí đối với các trường công lập và ngoài công lập.

Trong những năm qua, TPHCM đã quan tâm triển khai nhiều chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên, đặc biệt là trẻ em, học sinh có hoàn cảnh hộ nghèo, cận nghèo, mồ côi…

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà trình bày các nội dung tại kỳ họp HĐND sáng 9/12 (Ảnh: Xuân Đoàn).

Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo đã giảm, nhưng vẫn còn tập trung ở một số khu vực ngoại thành, đặc biệt từ ngày 1/7, TPHCM có sự điều chỉnh về đơn vị cấp xã; đời sống của nhiều hộ gia đình di cư còn gặp khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến việc học của con em, chi phí giáo dục tăng cao. Nếu không có sự hỗ trợ của Nhà nước, một bộ phận học sinh dễ rơi vào nguy cơ bỏ học, gián đoạn việc học.

Bên cạnh đó, TPHCM đang tổ chức chương trình học 2 buổi/ngày, và tổ chức thêm các hoạt động bán trú như: ăn trưa, vệ sinh và các buổi đào tạo kỹ năng sống. Do đó, tại các cơ sở giáo dục phát sinh thêm nhiều khoản thu khác.

Để hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn, UBND TPHCM trình HĐND thành phố ban hành chính sách hỗ trợ cho trẻ em của cơ sở giáo dục mầm non, học sinh của cơ sở giáo dục phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, học sinh của cơ sở giáo dục chuyên biệt có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn.

Đối tượng được hỗ trợ là trẻ em mồ côi cả cha và mẹ; trẻ em là người khuyết tật; trẻ em có cha hoặc mẹ hoặc cả cha và mẹ hoặc ông bà, người nuôi dưỡng thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo; trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ và bị người còn lại bỏ rơi, sống với ông bà, người nuôi dưỡng nhưng hiện nay ông bà, hoặc người nuôi dưỡng đã qua đời.

Các em này sẽ được hỗ trợ bữa ăn trưa tại cơ sở giáo dục tối đa 40.000 đồng/học sinh/ngày; các em cũng được hỗ trợ tiền phục vụ, hoạt động giáo dục, tiền tổ chức các nội dung theo chương trình nhà trường ngoài giờ học chính khóa.

Đồng thời, các đối tượng này sẽ nhận hỗ trợ tiền mua đồng phục học sinh (mầm non 300.000 đồng/năm học; cấp tiểu học 400.000 đồng/năm học; cấp trung học cơ sở 450.000 đồng/năm; trung học phổ thông 500.000 đồng/năm).

Tại kỳ họp, HĐND TPHCM cũng xem xét các tờ trình quy định mức học phí đối với các trường công lập và ngoài công lập từ năm học 2025-2026.

Trong đó, các trường ngoài công lập quy định mức học phí đối với học sinh mầm non và tiểu học là 400.000 đồng/em/tháng, học sinh trung học phổ thông và trung học cơ sở là 600.000 đồng/em/tháng.

Trong khi đó, mức học phí đối với các trường công lập như sau: Mầm non 180.000 đồng/em/tháng, tiểu học 80.000 đồng/em/tháng, trung học cơ sở 100.000 đồng/em/tháng và trung học phổ thông là 120.000 đồng/em/tháng.