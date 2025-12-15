TPHCM tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND từ 15/12

Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND TPHCM vừa có thông báo về thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 15/12, kết thúc vào 17h ngày 1/2/2026.

Trong ngày thứ bảy (31/1/2026) và chủ nhật (1/2/2026), Tiểu ban Nhân sự của Ủy ban bầu cử TPHCM sẽ cử người trực tiếp để nhận hồ sơ.

Hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI cần thực hiện theo quy định tại khoản 1, Điều 2, Nghị quyết 40/2025 của Hội đồng bầu cử quốc gia. Hồ sơ gồm: đơn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI; sơ yếu lý lịch đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội có đóng dấu giáp lai và xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người ứng cử công tác hoặc UBND cấp xã nơi người ứng cử thường trú; tiểu sử tóm tắt đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội; bản kê khai tài sản, thu nhập của người ứng cử.

Mỗi bộ hồ sơ ứng cử của người ứng cử cần 2 ảnh chân dung màu, nền trắng cỡ 4cm x 6cm (chưa tính ảnh dán trên sơ yếu lý lịch và tiểu sử tóm tắt).

Hội nghị hiệp thương lần thứ I của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội (Ảnh: V.D.).

Hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026-2031 cần thực hiện theo quy định tại khoản 1, Điều 2, Nghị quyết 40/2025 của Hội đồng bầu cử quốc gia. Hồ sơ gồm: đơn ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2026-2031; sơ yếu lý lịch đối với người ứng cử đại biểu HĐND có đóng dấu giáp lai và xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người ứng cử công tác hoặc UBND cấp xã nơi người ứng cử thường trú; tiểu sử tóm tắt đối với người ứng cử đại biểu HĐND; bản kê khai tài sản, thu nhập của người ứng cử.

Mỗi bộ hồ sơ ứng cử của người ứng cử cần 2 ảnh chân dung màu, nền trắng cỡ 4cm x 6cm (chưa tính ảnh dán trên sơ yếu lý lịch và tiểu sử tóm tắt).

Người được cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và người tự ứng cử đại biểu Quốc hội cần nộp 2 bộ hồ sơ ứng cử; người ứng cử được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử và tự ứng cử đại biểu HĐND TPHCM cần nộp 1 bộ hồ sơ ứng cử tại Ủy ban bầu cử TPHCM.

Ủy ban bầu cử TPHCM sẽ tiếp nhận các hồ sơ tại Sở Nội vụ, số 159 đường Pasteur, phường Xuân Hòa, TPHCM.

Ngày 8/12, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ I, thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

TPHCM được phân bổ 38 đại biểu Quốc hội khóa XVI, gồm 17 đại biểu do Trung ương giới thiệu và 21 đại biểu cư trú, làm việc tại địa phương do các cơ quan, tổ chức của thành phố. Số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI nhiệm kỳ 2026-2031 tại TPHCM là 55 nhân sự.