“Thực hiện công tác nhân sự theo đúng định hướng của Bộ Chính trị”

Nội dung này được Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, sáng 15/11.

Giới thiệu nội dung cơ bản Chỉ thị của Thủ tướng về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh Chỉ thị đã xác định cuộc bầu cử là sự kiện chính trị lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với cả nước và của từng địa phương.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình giới thiệu nội dung cơ bản Chỉ thị của Thủ tướng về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 (Ảnh: Phạm Thắng).

Để bảo đảm tiến độ và chất lượng mọi mặt của công tác bầu cử, Phó Thủ tướng Thường trực quán triệt các bộ, ngành và địa phương cần nghiêm túc thực hiện công tác nhân sự, bảo đảm thực hiện đúng theo định hướng của Bộ Chính trị và theo hướng dẫn; bảm đảm nhân sự chất lượng, đúng dự kiến, cơ cấu, thành phần, bảo đảm dân chủ.

Chỉ thị của Thủ tướng cũng lưu ý tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc UBND các cấp thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật về bầu cử, đặc biệt chú trọng cấp xã, phường; kịp thời chấn chỉnh, xử lý các sai sót phát sinh.

Cùng với tuyên truyền thông tin về cuộc bầu cử, Phó Thủ tướng nhấn mạnh cần kiên quyết cảnh giác, chủ động phản bác các thông tin xấu, độc, sai sự thật, các luận điệu chống phá, gây chia rẽ về cuộc bầu cử.

Cùng với đó, theo ông, cần triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống tấn công mạng, bảo đảm an ninh mạng, bảo vệ hệ thống thông tin phục vụ bầu cử, ngăn chặn và xử lý kịp thời, dứt điểm các hành vi phát tán thông tin sai lệch, gây rối.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh nhiệm vụ tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm các khiếu kiện, điểm nóng kéo dài liên quan đến bầu cử.

Trong đảm bảo kinh phí cho cuộc bầu cử, Chỉ thị của Thủ tướng quán triệt không để chậm trễ trong việc cân đối và bố trí kinh phí kịp thời cho cuộc bầu cử; hướng dẫn việc lập dự toán, quyết toán và kiểm tra việc sử dụng kinh phí bầu cử chặt chẽ, công khai, minh bạch.

Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đại biểu tham dự Hội nghị (Ảnh: Phạm Thắng).

Ngoài ra, lãnh đạo Chính phủ chỉ đạo xây dựng kịch bản chi tiết và chủ động các phương án phối hợp ứng phó linh hoạt với những tình huống dịch bệnh có thể xảy ra.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan cần cung cấp cảnh báo sớm, thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình, chủ động ứng phó với những tình huống thiên tai, lũ lụt có thể xảy ra trong thời gian bầu cử.

Chỉ thị của Thủ tướng giao Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn việc kê khai tài sản đối với người được giới thiệu ứng cử, gắn chặt với công tác thẩm tra, xác minh lý lịch để bảo đảm tính liêm chính của người đại biểu

Đơn vị này cũng cần chủ trì hoặc phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tập trung giải quyết dứt điểm, kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân trước, trong và sau bầu cử, không để tồn đọng, kéo dài gây mất ổn định.

Các địa phương, theo Chỉ thị của Thủ tướng, cần tổ chức thực hiện toàn bộ cuộc bầu cử theo đúng chỉ đạo và quy trình pháp luật; bảo đảm chất lượng cao công tác hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử và chịu trách nhiệm toàn diện về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội để bảo đảm cuộc bầu cử tiến hành liên tục, an toàn tuyệt đối.

Cũng tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình đã trình bày Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.