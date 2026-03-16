TPHCM thúc tiến độ xây cầu Cần Giờ

UBND TPHCM vừa có chỉ đạo mới đối với các sở, ban, ngành về kế hoạch triển khai dự án đầu tư xây dựng cầu Cần Giờ theo phương thức đối tác công tư (PPP) với hình thức hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao).

Sở Tài chính là cơ quan chịu trách nhiệm về các nội dung đầu tư dự án. Đơn vị cần đảm bảo tiến độ theo kế hoạch, phương thức thanh toán đảm bảo theo trình tự quy định.

UBND TPHCM đề nghị Công ty TNHH Masterise hạ tầng Cần Giờ và các sở, ngành, đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo phân công, bảo đảm tiến độ.

Cần Giờ hiện nay vẫn kết nối với khu vực trung tâm TPHCM bằng phà (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Theo kế hoạch, khâu lập, trình, thẩm định và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi cầu Cần Giờ cần hoàn thành trước ngày 3/4. Các phần việc trong khâu thiết kế kỹ thuật, dự toán của cây cầu cần hoàn thiện và trình UBND TPHCM phê duyệt trước ngày 20/5.

Việc ký kết hợp đồng BT dự án cầu Cần Giờ dự kiến thực hiện vào ngày 1/6. UBND TPHCM đặt mốc khởi công cây cầu vào ngày 3/6.

UBND TPHCM yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện khâu thi công để hợp long cầu chính vào ngày 31/12/2028. Dự kiến, cầu Cần Giờ chính thức vận hành và khai thác vào tháng 6/2029.

Vào ngày 15/1 vừa qua, TPHCM đã tổ chức lễ động thổ cầu Cần Giờ tại xã Nhà Bè. Cầu Cần Giờ hứa hẹn thúc đẩy thu hút đầu tư, phát triển du lịch sinh thái, đô thị lấn biển và kinh tế biển, đồng thời đảm bảo hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng đời sống người dân, góp phần gìn giữ giá trị Khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ - di sản thế giới.

Trước đó, Công ty Cổ phần Tập đoàn Masterise cho biết, đơn vị sẵn sàng đồng hành cùng thành phố xây dựng hạ tầng giao thông kết nối với khu vực phát triển phía Đông Nam, thông qua đề nghị đầu tư xây dựng cầu Cần Giờ. Nhà đầu tư đề xuất làm dự án này bằng hình thức BT (xây dựng - chuyển giao).

Theo hồ sơ nghiên cứu tiền khả thi, dự án cầu Cần Giờ có tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 6,3km. Trong đó, phần cầu chính dài hơn 2,9km, được thiết kế dạng dây văng hiện đại, với tĩnh không thông thuyền qua sông Soài Rạp lên đến 55m, tương đương với cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Cầu được thiết kế 6 làn xe, bao gồm 4 làn cơ giới và 2 làn hỗn hợp, với tốc độ thiết kế 80km/h. Trụ tháp chính dự kiến đặt tại đoạn cong của sông Soài Rạp, khu vực có dòng chảy mạnh và địa chất phức tạp, đòi hỏi giải pháp móng sâu và kết cấu chịu lực lớn để đảm bảo an toàn dài hạn.