TPHCM thay đổi nhân sự 9 vị trí tại sở, ngành, địa phương

Chiều 17/11, Phó bí thư thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong chủ trì hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ cho 9 vị trí cấp sở, ngành, địa phương.

Tại buổi lễ, Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Đinh Thanh Nhàn công bố các quyết định. Trong đó, Phó giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Phạm Thành Chung được tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM.

Ông Nguyễn Trường Giang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phước Thắng, được điều động, chỉ định giữ chức Phó bí thư Đảng ủy UBND TPHCM.

Ông Lê Văn Chiến, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vĩnh Hội, được điều động đến nhận công tác tại Đảng ủy UBND TPHCM để được tiếp nhận và thực hiện công tác cán bộ theo quy định.

Phó bí thư thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong trao quyết định và chúc mừng 9 cán bộ nhận nhiệm vụ mới (Ảnh: Hoàng Quy).

Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM Lương Thị Lệ Hằng được tiếp nhận, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Vĩnh Hội.

Ông Nguyễn Tấn Bản, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vũng Tàu, được điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Phước Thắng.

Ông Nguyễn Duy Hưng, Trưởng phòng Quy hoạch Hạ tầng - Kỹ thuật, Sở Quy hoạch và Kiến trúc, được chỉ định giữ chức vụ Phó bí thư Đảng ủy phường Đông Hưng Thuận.

Bà Lê Ngọc Hân, Giám đốc Thư viện Khoa học tổng hợp, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Vĩnh Hội.

Thời gian tới, TPHCM tiếp tục tăng cường cán bộ về cấp cơ sở (Ảnh: Hoàng Quy).

Phó bí thư thường trực Đảng ủy phường Thới Hòa Lê Nguyên Khôi được điều động, chỉ định giữ chức Phó bí thư thường trực Đảng ủy phường Long Nguyên.

Phó bí thư thường trực Đảng ủy phường Long Nguyên Trần Tuấn Anh được điều động, chỉ định giữ chức Phó bí thư thường trực Đảng ủy phường Thới Hòa.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó bí thư thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong nhấn mạnh, công tác cán bộ là nội dung quan trọng, quyết định lớn đến quá trình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I. Sau hợp nhất, TPHCM đang đánh giá, điều chỉnh, bố trí cán bộ để tạo sự phù hợp nhất cho các vị trí công việc.

“3 tháng tới, thành phố tiếp tục tăng cường đội ngũ cán bộ cơ sở. Các địa phương có thêm lực lượng giàu kinh nghiệm, xuống là tác chiến, làm việc được ngay", Phó bí thư thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong cho hay.