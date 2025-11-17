TPHCM công bố nhân sự Chủ nhiệm UBKT Thành ủy và Bí thư phường Vũng Tàu

Chiều 17/11, Thành ủy TPHCM tổ chức lễ công bố quyết định cán bộ. Tại buổi lễ, Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Minh đã công bố quyết định của Thành ủy TPHCM về việc điều động, phân công, chỉ định Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM Võ Văn Dũng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Vũng Tàu.

Tại buổi lễ, Thành ủy TPHCM cũng công bố quyết định chuẩn y chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM đối với Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Dương Trọng Hiếu.

Ông Võ Văn Dũng nhận quyết định làm Bí thư Đảng ủy phường Vũng Tàu (Ảnh: Q.Huy).

Sau phần công bố, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đã trao quyết định và tặng hoa Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM Dương Trọng Hiếu và Bí thư Đảng ủy phường Vũng Tàu Võ Văn Dũng.

Ông Võ Văn Dũng (SN 1974, quê quán tại TPHCM) có trình độ Kỹ sư Xây dựng, Thạc sỹ Luật, Cao cấp Lý luận chính trị.

Trước tháng 8/2018, ông là Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ (nay là TPHCM).

Từ tháng 8/2018 đến tháng 7/2020, ông làm Bí thư Huyện ủy Long Điền cũ.

Từ tháng 9/2020 đến tháng 6/2025, ông giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

Từ ngày 1/7 đến nay, ông Võ Văn Dũng làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM mới.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang tặng hoa, chúc mừng tân Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Bí thư Đảng ủy phường Vũng Tàu (Ảnh: Q.Huy).

Ông Dương Trọng Hiếu (SN1976, quê quán tại tỉnh Quảng Nam) có trình độ Thạc sỹ Quản lý Tài nguyên và Môi trường, Cao cấp Lý luận chính trị.

Ông Hiếu từng là Phó Bí thư Huyện ủy Đất Đỏ, Bí thư Huyện ủy Xuyên Mộc, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu cũ. Ông Dương Trọng Hiếu được chỉ định làm Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM từ ngày 1/7 đến nay.