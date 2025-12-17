Bí thư Thành ủy TPHCM thăm, chúc mừng cá nhân tiêu biểu dịp Giáng sinh

Ngày 17/12, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang dẫn đầu đoàn lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đến thăm, chúc mừng các tổ chức, cá nhân tiêu biểu đạo Công giáo nhân dịp Lễ Giáng sinh.

Đoàn đã thăm Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận TPHCM. Tại đây, Bí thư Thành ủy TPHCM đã trò chuyện, thăm hỏi sức khỏe của Đức Hồng y.

Người đứng đầu Đảng bộ TPHCM chúc Đức Hồng y mạnh khỏe, tiếp tục có ý kiến, góp ý cho thành phố trong công tác an sinh xã hội, nhất là các chương trình chăm lo người yếu thế.

Lãnh đạo thành phố cũng chúc giáo dân luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, tiếp tục chung sức xây dựng TPHCM ngày càng phát triển bền vững.

Bí thư Thành ủy TPHCM thăm, chúc mừng Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn (Ảnh: Hoàng Quy).

Sau đó, đoàn đến thăm, chúc mừng Lễ Giáng sinh Tòa Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TPHCM; thăm, chúc mừng Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TPHCM; Linh mục Inhaxiô Hồ Văn Xuân, Tổng Đại diện Tổng Giáo phận TPHCM, Chánh xứ Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn; Linh mục Phaolô Vũ Đỗ Anh Khoa, Chánh Văn phòng Tòa Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TPHCM.

Chia sẻ với Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng và các vị linh mục, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cho biết, sau hợp nhất, TPHCM đã vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đạt nhiều kết quả quan trọng. Địa phương cũng được phân cấp mạnh, được quyền quyết định một số nhiệm vụ trước đây của Trung ương.

Với quy mô rộng, tiềm lực lớn, phân cấp mạnh mẽ, thành phố có nhiều điều kiện để phát triển. Thành phố cũng tập trung cải cách hành chính, áp dụng mạnh mẽ chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Bí thư Thành ủy TPHCM cùng đoàn đã tới thăm Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng (Ảnh: Hoàng Quy).

Lãnh đạo thành phố và cả hệ thống chính trị sẽ tiếp tục nỗ lực, tập trung khai thông mọi nguồn lực, cả vật chất và tinh thần để phát triển thành phố.

Theo Bí thư Trần Lưu Quang, thời gian qua, bà con giáo dân có nhiều đóng góp cho việc chung của thành phố. Lãnh đạo TPHCM mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, đồng hành của giáo dân trong xây dựng và phát triển.

Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng mong muốn năm 2026, TPHCM tiếp tục phát triển mạnh mẽ, triển khai có hiệu quả Nghị quyết 98 sửa đổi. Đức Tổng Giám mục tin tưởng, TPHCM và cả nước sẽ phát triển đồng bộ kinh tế và các chỉ số hạnh phúc.