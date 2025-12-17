Chủ tịch TPHCM làm Tổ trưởng Tổ giải quyết khiếu nại, tố cáo phức tạp

UBND TPHCM vừa ban hành quyết định kiện toàn Tổ công tác kiểm tra, xử lý, giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo phức tạp về an ninh, trật tự theo kế hoạch của Thanh tra Chính phủ. Theo quyết định, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được làm Tổ trưởng tổ công tác.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy làm Tổ phó thường trực của tổ công tác. Các tổ phó còn lại là lãnh đạo các Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Thanh tra TPHCM.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được (Ảnh: Q.Huy).

Thành viên tổ công tác gồm đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Ban Nội chính Thành ủy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Công an TPHCM, HĐND TPHCM, Văn phòng UBND TPHCM, Thanh tra TPHCM, Sở Tư pháp, Ban Tiếp công dân TPHCM và chủ tịch UBND các phường, xã nơi phát sinh các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp về an ninh, trật tự.

Tổ công tác có chức năng chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc xử lý, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp về an ninh, trật tự.

Thanh tra TPHCM là cơ quan thường trực, có trách nhiệm tham mưu, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện. Tổ trưởng tổ công tác sẽ phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và ban hành kế hoạch kiểm tra, xử lý phù hợp với tình hình thực tế.