Lấy ý kiến người dân về Trung tâm chính trị - hành chính TPHCM ở Thủ Thiêm

UBND phường An Khánh (TPHCM) vừa thông báo về việc lấy ý kiến đóng góp đối với hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu trung tâm chính trị - hành chính - văn hóa và công viên hồ trung tâm Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Khu đất xây dựng Khu trung tâm chính trị - hành chính - văn hóa và công viên hồ trung tâm Khu đô thị mới Thủ Thiêm rộng 33 ha. Khu đất có phía Đông giáp đường Nguyễn Cơ Thạch, phía Tây và phía Bắc giáp đường Tố Hữu, phía Nam giáp đường Mai Chí Thọ.

Khu đô thị mới Thủ Thiêm vừa được lấy ý kiến người dân về hồ sơ điều chỉnh quy hoạch (Ảnh: Nam Anh).

Khu vực lập quy hoạch nằm tại trung tâm bán đảo Thủ Thiêm, giữ vị trí chiến lược trong cấu trúc không gian của TPHCM mới. Khu vực có vị trí đối diện trực tiếp với trung tâm lịch sử qua sông Sài Gòn, tạo mối liên hệ chặt chẽ về không gian, cảnh quan và tầm nhìn với trục trung tâm hiện hữu.

Khu vực này cũng là điểm nút kết nối các khu chức năng trọng điểm của Khu đô thị mới Thủ Thiêm như trung tâm tài chính, thương mại - dịch vụ và các khu đô thị hỗn hợp.

Khu đất tại Thủ Thiêm được quy hoạch trở thành trung tâm hành chính - chính trị tập trung, hiện đại và thông minh. Trung tâm sẽ là cơ quan đầu não điều hành cao nhất của siêu đô thị TPHCM, tập trung trụ sở của các cơ quan chính quyền, được thiết kế theo mô hình “công sở mở” tích hợp hạ tầng số thông minh.

Ngoài ra, khu vực được lấy ý kiến quy hoạch sẽ là tâm điểm nghệ thuật của thành phố với các công trình kiến trúc biểu tượng mang tầm vóc quốc tế. Địa điểm này là không gian giao thoa đặc sắc giữa chính trị và văn hóa, ưu tiên tổ chức các sự kiện, lễ hội và hoạt động cộng đồng quy mô lớn, góp phần định vị bản sắc và nâng tầm vị thế của đô thị.

Phối cảnh Khu trung tâm chính trị - hành chính - văn hóa TPHCM ở Thủ Thiêm (Ảnh: Đơn vị tư vấn).

Quy mô nhân sự và không gian điều hành trung tâm chính trị - hành chính mới của TPHCM dự kiến đáp ứng nhu cầu làm việc cố định cho khoảng 6.000 cán bộ, công chức, viên chức. Khu vực còn được dự báo là điểm đến của khách vãng lai, phục vụ các giao dịch hành chính công và hoạt động đối ngoại.

Dự kiến mỗi ngày, trung tâm hành chính sẽ tiếp đón từ 1.500 đến 2.000 lượt công dân và đại diện doanh nghiệp thông qua hệ thống “một cửa”.

Công suất thiết chế văn hóa và sự kiện cộng đồng có vai trò là tâm điểm văn hóa, với hệ thống nhà hát dự kiến thu hút 2.000-3.000 lượt khách/ngày khi tổ chức các sự kiện. Khu vực công viên dự kiến đón 1.000-3000 lượt khách/ngày trong tuần là nhân viên văn phòng từ khối hành chính và các cao ốc lân cận, cư dân Thủ Thiêm và du khách tham quan.

Hạt nhân xanh về cảnh quan của khu vực là hồ điều tiết trung tâm, được quy hoạch như một "quảng trường nước" có chức năng kép. Hồ trung tâm vừa là hạ tầng kỹ thuật thủy văn vừa là trung tâm thẩm mỹ của toàn khu vực.