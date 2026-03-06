TPHCM sẽ mở rộng đường Nguyễn Tất Thành lên 8 làn xe

Đảng ủy UBND TPHCM vừa có tờ trình gửi Ban Thường vụ Thành ủy xin chủ trương thực hiện quy hoạch khu vực Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội và mở rộng Khu di tích Bảo tàng Hồ Chí Minh (chi nhánh TPHCM).

Theo đề xuất, tổng diện tích khu đất thực hiện quy hoạch rộng khoảng 39,5ha. Trong đó, khoảng 11ha được bố trí để mở rộng Khu di tích Bảo tàng Hồ Chí Minh; phần diện tích còn lại sẽ phát triển công viên cây xanh đa chức năng kết hợp không gian công cộng, vui chơi giải trí và dịch vụ phục vụ cộng đồng.

Thành phố cũng nghiên cứu mở rộng đường Nguyễn Tất Thành lên tối thiểu 8 làn xe theo hướng mở rộng về phía khu vực cảng. Dự án đồng thời xây dựng mới cầu Tân Thuận 1 thay thế công trình hiện hữu.

Vị trí khu Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội tiếp giáp Bảo tàng Hồ Chí Minh (Ảnh: Nam Anh).

Theo tờ trình, toàn bộ các hạng mục dự kiến triển khai theo phương thức đối tác công tư (hợp đồng BT, xây dựng - chuyển giao). Các công trình sẽ thực hiện đồng bộ nhằm bảo đảm tiến độ cải tạo, mở rộng khu di tích Bảo tàng Hồ Chí Minh và phấn đấu hoàn thành giai đoạn 1 để khánh thành vào dịp 2/9.

Theo đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Tiểu khu cảng quận 4 (phường 12, 13 và 18) được UBND TPHCM phê duyệt tại Quyết định số 6331/QĐ-UBND ngày 30/11/2015, khu đất Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TPHCM có ký hiệu K1, có diện tích khoảng 1,4ha, được quy hoạch với chức năng chính là đất có chức năng văn hóa, giải trí.

Theo định hướng của thành phố, dự án cải tạo và mở rộng Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TPHCM là công trình tiêu biểu cấp đô thị. Công trình mang ý nghĩa biểu tượng về truyền thống, văn hóa và lịch sử của TPHCM.

Tại buổi họp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn nghệ sĩ tiêu biểu đầu Xuân Bính Ngọ 2026, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết cho biết, nhân kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Bác Hồ (2/7/1976-2/7/2026), thành phố sẽ đầu tư khu tưởng niệm Bác Hồ ở cảng Khánh Hội với quy mô lớn hơn, rộng hơn và đẹp hơn. Khu vực này cũng được thiết kế hiện đại, là nơi tổ chức nhiều hoạt động văn hóa phục vụ cộng đồng thời gian tới.

Mới đây, Thường trực Thành ủy TPHCM đề nghị UBND TPHCM khẩn trương hoàn tất hồ sơ, thủ tục pháp lý để khởi công dự án công viên cảng Nhà Rồng - Khánh Hội gắn với mở rộng khu Bảo tàng Hồ Chí Minh, không gian văn hóa Hồ Chí Minh và dự án mở rộng đường Nguyễn Tất Thành.

Vừa qua, UBND TPHCM đã bãi bỏ Quyết định số 6815/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 và Quyết định số 177/QĐ-UBND ngày 12/01/2018 về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khu phức hợp Nhà Rồng - Khánh Hội. Dự án trước đây do Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Đô thị Ngọc Viễn Đông làm nhà đầu tư.

Tại hội nghị tổng kết 50 năm nền văn học - nghệ thuật TPHCM diễn ra ngày 18/10/2025, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cho biết, Thường trực Thành ủy có chủ trương dừng dự án nhà ở tại khu vực Bến Nhà Rồng.

Theo Bí thư Thành ủy TPHCM, địa phương sẽ mở rộng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh ở Bến Nhà Rồng. Phần còn lại của khu đất sẽ được quy hoạch thành công viên, kết hợp mở rộng đường Nguyễn Tất Thành và phát triển các dịch vụ công cộng.