TPHCM sẽ kiểm tra nhà xe tăng giá vé bất thường dịp 30/4

Sở Xây dựng TPHCM có văn bản đề nghị các đơn vị tăng cường công tác vận tải để phục vụ người dân trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Đối với doanh nghiệp vận tải, ngoài việc bố trí đủ phương tiện và nhân lực, Sở Xây dựng khuyến khích không tăng giá vé trong dịp lễ. Trường hợp điều chỉnh giá, các đơn vị phải thực hiện theo đúng quy định về kê khai, niêm yết và bình ổn giá cước.

Đồng thời, các doanh nghiệp cần hỗ trợ đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn như ưu tiên chỗ ngồi, giá vé hoặc giờ xuất bến phù hợp.

Các bến xe phải tổ chức tốt việc bán vé, niêm yết công khai giá dịch vụ, đẩy mạnh bán vé trực tuyến nhằm tạo thuận lợi cho hành khách. Việc phòng chống đầu cơ vé, tăng giá trái quy định cũng được nhấn mạnh nhằm bảo đảm trật tự thị trường vận tải trong dịp cao điểm.

Song song đó, các bến xe được yêu cầu cải thiện điều kiện phục vụ hành khách, bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và không thu phí vệ sinh. Công tác phối hợp với lực lượng chức năng trong bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ cũng phải được tăng cường.

Sở Xây dựng đề nghị Công an TPHCM và chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra vi phạm trong hoạt động vận tải; tập trung xử lý các lỗi dừng, đỗ xe không đúng quy định, đón trả khách sai địa điểm, chạy sai hành trình...

Ngoài ra, Phòng Kiểm tra chuyên ngành cũng được giao xử lý vi phạm về giá vé, điều kiện kinh doanh và sử dụng phù hiệu xe. Việc kiểm tra sẽ tập trung vào các đơn vị có dấu hiệu tăng giá vé bất thường hoặc không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ kê khai, niêm yết giá.

Sở Xây dựng cũng đề nghị người dân chủ động mua vé tại bến hoặc qua các kênh chính thức đã được công bố; đồng thời phản ánh các bất cập đến cổng thông tin 1022 để cơ quan chức năng kịp thời xử lý.