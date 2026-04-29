Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu thông xe ô tô dưới 9 chỗ với vận tốc 80km/h

Sáng 29/4, đại diện Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng), chủ đầu tư dự án thành phần 2, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, cho biết, dự kiến 17h chiều 29/4, cơ quan chức năng thông xe tạm 37km đoạn cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu từ nút giao cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây (Đồng Nai) đến nút giao quốc lộ 56 (TPHCM).

Theo kế hoạch, phương án tổ chức cho ô tô ra vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu theo hướng đường Bưng Môn (tuyến đường do UBND xã Long Thành quản lý) kết hợp với đường gom bên phải tuyến này, có bổ sung đoạn nối trực tiếp vào cao tốc.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua Đồng Nai (Ảnh: Nam Anh).

Để việc khai thác tạm cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu an toàn, Cục Cảnh sát giao thông cùng các đơn vị liên quan thống nhất trong giai đoạn đầu khai thác tạm cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chỉ cho phép xe dưới 9 chỗ lưu thông vào cao tốc theo hướng kết nối này, nhằm giảm áp lực giao thông, đảm bảo an toàn.

Ngoài ra, trong giai đoạn khai thác tạm cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Cục Cảnh sát giao thông yêu cầu chủ đầu tư gắn biển báo giảm tốc độ khai thác từ 100km/h xuống 80km/giờ nhằm phù hợp với điều kiện hạ tầng chưa hoàn thiện và hạn chế rủi ro khi lưu lượng phương tiện tăng cao.

Phương án phân làn phải được tổ chức rõ ràng trên toàn tuyến: làn sát dải phân cách giữa dành cho xe con, làn còn lại cho các phương tiện khác. Đồng thời, cần sơn ký hiệu tốc độ trực tiếp lên mặt đường để tăng tính trực quan, giúp tài xế dễ nhận diện khi lưu thông.

Đáng chú ý, các vị trí hàng rào bị hở, chủ đầu tư khẩn trương thi công khép kín hoàn toàn nhằm ngăn người dân, xe máy hoặc gia súc xâm nhập vào cao tốc, nguy cơ tiềm ẩn tai nạn nghiêm trọng. Bên cạnh đó, chênh lệch cao độ khoảng 5cm giữa làn dừng khẩn cấp và làn chính phải được xử lý dứt điểm để bảo đảm an toàn khi phương tiện chuyển làn.

Cục CSGT cũng yêu cầu bổ sung đồng bộ hệ thống chiếu sáng tại nút giao, đoạn cong; lắp đặt đầy đủ biển cấm dừng đỗ, biển báo nhập làn, số điện thoại cứu hộ. Phương án tổ chức giao thông phải làm rõ cơ chế tuần tra, vị trí chốt trực, bãi tạm giữ phương tiện; các tình huống đặc biệt như phân luồng, cho xe đi ngược chiều khi cứu nạn phải do lực lượng CSGT trực tiếp điều hành.

Hướng phương tiện đi từ trung tâm TPHCM rẽ vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu thông qua đường Bưng Môn (Đồ họa: Ngọc Tân).

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đi qua địa bàn tỉnh Đồng Nai và TPHCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), có tổng chiều dài 43,7km. Trong đó, dự án thành phần 1 (địa bàn tỉnh Đồng Nai) dài 16km. Dự án thành phần 2 (địa bàn tỉnh Đồng Nai) dài 18,2km. Dự án thành phần 3 (địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) dài 19,5km.

Trước đó, Bộ Xây dựng dự kiến thông xe dự án thành phần 2 và 3 vào ngày 31/3. Tuy nhiên, khó khăn trong việc đấu nối cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu khiến kế hoạch này phải lùi lại.