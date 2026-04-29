TPHCM khởi công đồng loạt dự án chào mừng 30/4

Sáng 29/4, TPHCM đã đồng loạt khởi công 4 dự án trọng điểm: Tuyến Metro Bến Thành - Thủ Thiêm, Trung tâm hành chính mới, Khu Nhà Rồng - Khánh Hội và Khu đô thị Đại học quốc tế. Sự kiện này diễn ra nhằm chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), thể hiện quyết tâm phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại của thành phố (Ảnh: Nam Anh).

Tại điểm cầu trung tâm, tọa lạc tại khu vực giao lộ Nguyễn Cơ Thạch - Mai Chí Thọ (phường An Khánh), TPHCM đã tổ chức khởi công đồng thời hai dự án lớn: Tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Thủ Thiêm) và Dự án thành phần 4 (Quảng trường trung tâm) thuộc Quảng trường trung tâm và Trung tâm hành chính mới (Ảnh: Nam Anh).

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh lời căn dặn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về việc "TPHCM phải đi đầu, biến nghị quyết chiến lược thành thực tiễn" và thực hiện phương châm "nói đi đôi với làm, làm đến cùng, làm vì nhân dân".

Ông Được khẳng định, việc khởi công 4 dự án quan trọng và trao quyết định đầu tư là lời cam kết bằng hành động của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, thể hiện ý chí và khát vọng xây dựng TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình trong kỷ nguyên phát triển mới.

"Những dự án này sẽ góp phần định hình siêu đô thị mang tầm vóc quốc tế và khu vực, tạo lập không gian quản trị hiện đại, minh bạch, phục vụ người dân tốt hơn; hệ thống hạ tầng giao thông công cộng mang tính kết nối và dẫn dắt; thiết chế Văn hóa kết hợp hài hòa giữa phát triển đương đại và gìn giữ các giá trị lịch sử, văn hóa", Chủ tịch UBND TPHCM phát biểu (Ảnh: Nam Anh).

Sự kiện khởi công được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại nhiều điểm cầu trên địa bàn thành phố, tạo sự lan tỏa rộng khắp (Ảnh: Nam Anh).

Tuyến Metro Bến Thành - Thủ Thiêm, được đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) với hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT), có chiều dài khoảng 6km. Toàn bộ tuyến sẽ đi ngầm từ Bến Thành, xuyên qua sông Sài Gòn đến Thủ Thiêm, sau đó chạy dọc đường Mai Chí Thọ đến ga Thủ Thiêm. Đây là dự án đường sắt đô thị thứ 3 được khởi công tại TPHCM, sau Metro Bến Thành - Suối Tiên và Bến Thành - Tham Lương.

Đặc biệt, lễ khởi công này đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam triển khai xây dựng dự án metro đi ngầm hoàn toàn, bao gồm cả đoạn tuyến xuyên dưới lòng sông, thể hiện bước tiến vượt bậc trong công nghệ xây dựng hạ tầng giao thông (Ảnh: Nam Anh).

Dự án Quảng trường trung tâm và Trung tâm hành chính mới có quy mô khoảng 46,72ha, được đầu tư theo hợp đồng BT và dự kiến hoàn thành vào năm 2028. Trung tâm hành chính, rộng 7,84ha, sẽ được thiết kế cao 30 tầng, đáp ứng nhu cầu làm việc cho khoảng 8.000 cán bộ, công chức và phục vụ 1.500-2.000 lượt người dân, doanh nghiệp mỗi ngày theo mô hình "một cửa" hiện đại (Ảnh: Nam Anh).

Quảng trường trung tâm được thiết kế với sức chứa khoảng 268.000 người, có khả năng mở rộng lên đến 500.000 người trong các sự kiện lớn. Dự án còn bao gồm Trung tâm hội nghị - biểu diễn với khoảng 2.000 chỗ ngồi, tích hợp công viên cảnh quan và hồ trung tâm, tạo không gian xanh và tiện ích đa dạng (Ảnh: Nam Anh).

Tại Bến Nhà Rồng, thuộc phường Xóm Chiếu, đã diễn ra lễ khởi công dự án Cải tạo, chỉnh trang Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TPHCM, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Cũng tại điểm cầu này, TPHCM đã trao Quyết định chấp thuận Nhà đầu tư dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, mở ra cơ hội phát triển kinh tế biển cho thành phố (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Các đại biểu đã cùng thực hiện nghi thức bấm nút khởi công dự án tại điểm cầu Bến Nhà Rồng, đánh dấu sự khởi đầu của những công trình mang ý nghĩa chiến lược (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Khu Bảo tàng Hồ Chí Minh sẽ được mở rộng lên khoảng 11ha, gấp gần 10 lần diện tích hiện nay. Cùng với đó, thành phố sẽ mở rộng đường Nguyễn Tất Thành về phía cảng với quy mô tối thiểu 8 làn xe và xây dựng mới cầu Tân Thuận 1, cải thiện đáng kể hạ tầng giao thông khu vực (Ảnh: Nam Anh).

Phần diện tích còn lại của khu cảng Nhà Rồng - Khánh Hội sẽ được quy hoạch thành công viên cảnh quan, không gian công cộng ven sông và cảng hành khách, tạo điểm nhấn đô thị và phục vụ nhu cầu giải trí, du lịch của người dân. Dự án này cũng được triển khai theo hợp đồng BT (Ảnh: Nam Anh).

Việc tổ chức lễ khởi công các công trình quy mô lớn và ý nghĩa này nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, thể hiện quyết tâm và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị TPHCM trong triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), đồng thời khẳng định quyết tâm đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại, tạo nền tảng thúc đẩy thành phố phát triển nhanh, bền vững (Ảnh: Nam Anh).