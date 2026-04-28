TPHCM cấm nhiều tuyến đường phục vụ chương trình bắn pháo hoa tối 30/4

Ngày 28/4, Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông trên một số tuyến đường nhằm phục vụ chương trình bắn pháo hoa kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026).

Tại khu vực trung tâm TPHCM

Theo kế hoạch, điểm bắn pháo hoa tại trung tâm TPHCM được bố trí tại khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh) và tòa tháp Saigon Marina IFC (phường Sài Gòn).

Nhằm đảm bảo an toàn xuyên suốt chương trình bắn pháo hoa, từ 18h đến 21h30 ngày 30/4, cấm tất cả các loại phương tiện lưu thông vào các tuyến đường: Lê Lợi (đoạn từ Pasteur đến Đồng Khởi); Nguyễn Huệ (đoạn từ Lê Thánh Tôn đến Tôn Đức Thắng); Đồng Khởi (đoạn từ Mạc Thị Bưởi đến Tôn Đức Thắng); Tôn Đức Thắng (đoạn từ Lê Duẩn đến cầu Khánh Hội); Nguyễn Hữu Cảnh (đoạn từ Tôn Đức Thắng đến Nguyễn Bỉnh Khiêm); Võ Văn Kiệt (đoạn từ Pasteur đến hầm chui cầu Khánh Hội); đường song hành Võ Văn Kiệt (đoạn từ điểm dẫn lên cầu Calmette đến Pasteur).

Ngoài ra, các tuyến đường Ngô Văn Năm (đoạn từ Nguyễn Siêu đến Tôn Đức Thắng); Nguyễn Siêu (đoạn từ Ngô Văn Năm đến Tôn Đức Thắng); Nguyễn Tất Thành (đoạn từ Hoàng Diệu đến cầu Khánh Hội); Hàm Nghi (đoạn từ Pasteur đến Tôn Đức Thắng); Hải Triều (đoạn từ Hồ Tùng Mậu đến Nguyễn Huệ); Nguyễn Thiệp (đoạn từ Đồng Khởi đến Nguyễn Huệ); Huỳnh Thúc Kháng (đoạn từ Pasteur đến Nguyễn Huệ) cũng bị cấm lưu thông.

Một số tuyến đường khác bị hạn chế lưu thông gồm: Nguyễn Công Trứ (đoạn từ Pasteur đến Hồ Tùng Mậu); Tôn Thất Thiệp (đoạn từ Pasteur đến Nguyễn Huệ); Mạc Thị Bưởi (đoạn từ Đồng Khởi đến Nguyễn Huệ); Hai Bà Trưng (đoạn từ Đông Du đến Công trường Mê Linh); Hồ Tùng Mậu và Tôn Thất Đạm (đoạn từ Võ Văn Kiệt đến Tôn Thất Thiệp).

Các tuyến đường xung quanh vòng xoay Công trường Mê Linh như Ngô Đức Kế (đến đường Đồng Khởi), Hồ Huấn Nghiệp (đến đường Đồng Khởi), Thi Sách (đến đường Đông Du); đường R12 (đoạn từ chân cầu Ba Son đến N6) cùng toàn bộ các lối lên, xuống cầu Ba Son, cầu Khánh Hội (trừ hai lối thoát hiểm) cũng bị hạn chế.

Người dân có thể lựa chọn các lộ trình thay thế:

Hướng từ phường Thạnh Mỹ Tây đi phường Xóm Chiếu: Nguyễn Hữu Cảnh - cầu Thủ Thiêm - hầm vượt sông Sài Gòn - Ký Con - Trần Hưng Đạo - Nguyễn Thái Học - Cầu Ông Lãnh - Hoàng Diệu.

Hướng ngược lại: Nguyễn Tất Thành - Hoàng Diệu - cầu Ông Lãnh - Nguyễn Thái Học - Nguyễn Thị Nghĩa - Cách Mạng Tháng Tám - Nguyễn Thị Minh Khai - Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Hướng từ phường An Khánh đi phường Hòa Hưng: Võ Nguyên Giáp - cầu Sài Gòn - Điện Biên Phủ - Đinh Tiên Hoàng - Võ Thị Sáu - Ba Tháng Hai - Lê Hồng Phong.

Hướng ngược lại: Lê Hồng Phong - Điện Biên Phủ - cầu Sài Gòn - Võ Nguyên Giáp.

Đối với các tuyến đường dẫn ra vòng xoay Công trường Mê Linh (Phan Văn Đạt, Hồ Huấn Nghiệp, Ngô Đức Kế), phương tiện chỉ được lưu thông theo hướng ra vòng xoay, không di chuyển vào đường Đồng Khởi đối với các phương tiện còn trong khu vực sau khi cô lập.

CSGT cũng cấm dừng, đỗ và tụ tập xem pháo hoa trên các cầu: Thủ Thiêm, Mống, Calmette, Ông Lãnh, cầu vượt ngã tư Hàng Xanh, Phú Mỹ, cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh, cầu Sài Gòn, cầu Rạch Đĩa.

Tại khu vực 1 (khu trung tâm thành phố mới, phường Bình Dương), từ 20h đến 21h30 ngày 30/4, cấm phương tiện lưu thông trên đường Hùng Vương (đoạn từ Trường Sa đến Lê Lợi) và Huỳnh Thúc Kháng (đoạn từ Trường Sa đến Lê Lợi).

Tại khu vực 2 (quảng trường công viên Bà Rịa, phường Bà Rịa), trong cùng khung giờ, cấm lưu thông trên các tuyến: Nam Quốc Cang (đoạn từ Bùi Lâm đến Điện Biên Phủ); Điện Biên Phủ (đoạn từ Nam Quốc Cang đến Nguyễn Thị Định); Nguyễn Thị Định (đoạn từ Điện Biên Phủ đến cổng Trường Biên phòng). Đường Phạm Văn Đồng hạn chế ô tô (đoạn từ Nguyễn Văn Linh đến Điện Biên Phủ).

Để tránh khu vực quảng trường, phương tiện có thể lưu thông theo hướng: Bùi Lâm - Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Thị Định - Điện Biên Phủ và tiếp tục di chuyển theo lộ trình phù hợp.

Cơ quan chức năng khuyến cáo, người dân chủ động lựa chọn lộ trình di chuyển, hạn chế vào khu vực tổ chức bắn pháo hoa; khi đến các tuyến đường tiếp giáp khu vực cấm, cần giảm tốc độ, chấp hành hướng dẫn của lực lượng CSGT và hệ thống báo hiệu giao thông.

Căn cứ tình hình thực tế, PC08 sẽ điều chỉnh thời gian, phạm vi cô lập giao thông tại các khu vực bắn pháo hoa nếu cần thiết, đồng thời tổ chức phân luồng phù hợp nhằm bảo đảm an toàn và hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.