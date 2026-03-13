TPHCM sắp có khu du lịch sinh thái rừng phòng hộ Cần Giờ

UBND TPHCM vừa phê duyệt đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí rừng phòng hộ Cần Giờ đến năm 2030. Đề án được thực hiện trên phạm vi gần 35.000ha đất rừng phòng hộ Cần Giờ, thuộc các xã Bình Khánh, An Thới Đông, Thạnh An và xã Cần Giờ, TPHCM.

UBND TPHCM đánh giá, rừng phòng hộ Cần Giờ là khu vực có đầy đủ tiềm năng và lợi thế để tổ chức các hoạt động du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và giải trí. Trong đó, đề án hướng tới việc phát triển du lịch sinh thái với các sản phẩm, dịch vụ trọng tâm bao gồm: bảo tồn và tái sinh hệ sinh thái, quan sát động, thực vật, nghỉ dưỡng sinh thái, nghiên cứu, giáo dục.

Rừng phòng hộ Cần Giờ cũng phát triển nhóm sản phẩm du lịch cộng đồng gắn liền với đời sống, bản sắc văn hóa và sinh kế của cư dân vùng ven biển, phát huy lợi thế làng nghề diêm nghiệp và tập quán sinh hoạt truyền thống. Trên cơ sở đó, các sản phẩm và dịch vụ du lịch cộng đồng được định hướng là trạm di sản, không gian văn hóa tương tác, chuỗi cung ứng bền vững.

Tuyến đường Rừng Sác đi qua rừng phòng hộ Cần Giờ (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Thành phố cũng tập trung khai thác các giá trị lịch sử, văn hóa gắn với Rừng Sác và đời sống tinh thần của cư dân ven biển Nam Bộ. Các sản phẩm, dịch vụ được phát triển theo định hướng này là Căn cứ kháng chiến Cần Giờ, khu teambuilding và vui chơi giải trí chủ đề lính đặc công Rừng Sác, trạm nghệ thuật.

Mọi hoạt động tại rừng phòng hộ Cần Giờ phải tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về lâm nghiệp, đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường, văn hóa, du lịch và các quy định của pháp luật khác có liên quan. Đồng thời, định hướng phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí cần gắn với chiến lược quốc gia, quy hoạch ngành và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, du lịch, lâm nghiệp, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học của địa phương.

Đề án của TPHCM cũng nhấn mạnh việc không gây tác động tiêu cực đến mục tiêu quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, đa dạng sinh học. Mọi hoạt động tại rừng phòng hộ Cần Giờ cần tôn trọng, gìn giữ, không làm biến dạng những giá trị văn hóa, lịch sử, không ảnh hưởng tiêu cực tới lịch sử, văn hóa của cộng đồng địa phương.

Các loại hình du lịch sinh thái đã được tổ chức tại Cần Giờ trước đây (Ảnh: P.N.).

Đề án của TPHCM hướng tới mục tiêu đến năm 2030, rừng phòng hộ Cần Giờ phấn đấu đón 400.000-500.000 lượt khách/năm, với tốc độ tăng trưởng bình quân 12-15%/năm, đóng góp doanh thu du lịch khoảng 300-600 tỷ đồng/năm. Thành phố cũng thiết lập 4 tuyến chính và 7 điểm du lịch sinh thái hấp dẫn, đưa rừng phòng hộ Cần Giờ trở thành trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và giáo dục môi trường hàng đầu của khu vực Nam Bộ, hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh, phát triển bền vững và nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Tổng nguồn vốn dự kiến thực hiện đề án của TPHCM là hơn 1.600 tỷ đồng gồm vốn ngân sách và nguồn xã hội hóa. Trong đó, vốn kêu gọi đầu tư chiếm 92,62%.

Đề án xác định tối ưu nguồn lực kêu gọi đầu tư bằng hình thức cho thuê môi trường và hợp tác liên kết để phát triển du lịch sinh thái trong rừng phòng hộ Cần Giờ. TPHCM cũng xây dựng kế hoạch thu hút vốn đầu tư đối với từng điểm, tăng cường hỗ trợ, trao đổi, hợp tác với các đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có năng lực, thế mạnh về đầu tư phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí.