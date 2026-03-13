Bức tranh kinh tế TPHCM trước tác động từ thế giới và giá năng lượng

Chiều 13/3, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được chủ trì hội thảo giải pháp thúc đẩy tăng trưởng 2 con số từ các động lực truyền thống và động lực mới trong bối cảnh đảm bảo ổn định năng lượng.

Hội thảo nhằm tăng cường nhận thức về đảm bảo ổn định năng lượng trên địa bàn TPHCM thông qua tham vấn, trao đổi, lắng nghe ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp. Qua đó, TPHCM hướng đến mục tiêu nâng cao khả năng tự lực, tự cường, tính chủ động, sáng tạo, phát huy đột phá về thể chế, chính sách đặc thù để thích ứng linh hoạt, hiệu quả trước những biến động của thế giới, khu vực.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được (Ảnh: H.Q.).

Buổi hội thảo của TPHCM cũng tìm kiếm các giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng đạt 2 con số trước diễn biến mới từ các động lực phát triển.

Phát biểu mở đầu hội thảo, Phó Viện Trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM Phạm Bình An cho biết, hiện tại, các yếu tố chi phối toàn cầu và cả nước là xung đột địa chính trị, biến động giá năng lượng và chính sách tiền tệ của các nền kinh tế lớn đang bất định. Trong 2 tháng đầu năm, bức tranh kinh tế của TPHCM vẫn khá sáng khi các động lực tăng trưởng đều có dấu hiệu khả quan.

Về tổng cầu, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong 2 tháng đầu năm 2026 của TPHCM đã tăng. Điều này phản ánh đà phục hồi mạnh mẽ của tiêu dùng nội địa và dịch vụ.

Bên cạnh đó, chi ngân sách của TPHCM cũng tăng, góp phần kích thích nền kinh tế qua đầu tư công.

Tuy nhiên, xuất nhập khẩu của TPHCM đang diễn biến xấu, đối mặt với gia tăng chi phí, đứt gãy chuỗi cung ứng, đặc biệt chi phí logistics tăng vọt. Về đầu tư công, giá nguyên vật liệu có xu hướng tăng, nhà thầu e ngại nhận dự án hoặc công trình bị chậm tiến độ. Đặc biệt, đầu tư nước ngoài (FDI) có thể chậm lại do bất ổn địa chính trị.

"Chi phí logistics tăng mạnh làm giá thành sản phẩm cao, tính cạnh tranh giảm. Doanh thu du lịch sụt giảm, đặc biệt thị trường chứng khoán biến động mạnh theo chiều hướng giảm, ngành bất động sản chậm lại. Đây là bức tranh kinh tế với những tác động không mong muốn do diễn biến năng lượng từ cuối tháng 2 đến nay", ông Phạm Bình An phân tích.

Phó Viện Trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM Phạm Bình An (Ảnh: HMC).

Đưa ra kịch bản tăng trưởng của TPHCM trong bối cảnh diễn biến xung đột toàn cầu, lãnh đạo Viện Nghiên cứu phát triển thành phố cho biết, với tình huống chiến sự leo thang và kéo dài, tăng trưởng kinh tế của cả nước đạt khoảng 7%, TPHCM dự kiến đạt 7,08-7,98%.

Với kịch bản chiến sự xảy ra trong thời gian ngắn, tăng trưởng kinh tế cả nước dự kiến đạt 8%, TPHCM dự kiến đạt 8,08-9,04%.

Với kịch bản khả quan nhất, chiến sự được hạ nhiệt nhanh, tăng trưởng kinh tế cả nước dự kiến đạt 9,1%, TPHCM dự kiến đạt 9,19-10,28%.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 trên 10%, tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm 2026 của TPHCM phải đạt ít nhất 10,3%. Trong kịch bản xấu nhất, chiến sự tiếp tục leo thang, TPHCM cần phấn đấu trong Quý II/2026 đạt mức tăng trưởng 12,62-13,52%; đối với kịch bản cơ sở, chiến sự xảy ra trong thời gian, TPHCM cần đạt mức tăng trưởng quý II là 11,59-12,49%; với kịch bản khả quan nhất, TPHCM cần đạt mức tăng trưởng 10,41-11,31% trong quý II.

"Với kịch bản như vậy, các giải pháp cần thảo luận là xem xét ẩn số diễn biến xung đột theo kịch bản nào. Các chuyên gia cần thảo luận về việc tình hình biến động năng lượng tác động gì với Việt Nam và TPHCM, từ đó đưa ra các giải pháp và cơ chế chính sách phù hợp", Phó Viện Trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM nói.