Đại biểu dự phiên khai mạc Đại hội Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM

Sáng 29/11, Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, chính thức khai mạc. Đại hội diễn ra tại Trung tâm Hội nghị triển lãm Bình Dương (số 11B đường Hùng Vương, phường Bình Dương).

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được giao lưu cùng đại biểu tại đại hội (Ảnh: H.P.).

Đại hội có sự tham dự của Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được; Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc cùng 500 đại biểu.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM có chủ đề: “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức, đồng lòng xây dựng TPHCM phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới, vì hạnh phúc của nhân dân”.

Đây là sự kiện chính trị quan trọng, diễn ra trong bối cảnh TPHCM vừa tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời là thời điểm Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố quyết tâm vận hành hiệu quả mô hình đơn vị hành chính hai cấp và mô hình mới của Mặt trận Tổ quốc.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ I có nhiệm vụ đánh giá khách quan, toàn diện kết quả công tác trong nhiệm kỳ 2024-2029; đồng thời đề ra mục tiêu, chương trình hành động nhằm góp phần xây dựng và phát triển TPHCM giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Các đại biểu tham quan triển lãm ảnh tại đại hội (Ảnh: H.P.)

Trong đó, các đại biểu tập trung đánh giá tình hình các tầng lớp nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn; nêu rõ kết quả đạt được, các mô hình, cách làm hay, nhân tố mới; đồng thời chỉ ra những hạn chế, tồn tại, rút ra nguyên nhân và bài học kinh nghiệm.

Chương trình hành động nhiệm kỳ mới của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM bám sát tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong việc chủ trì tập hợp, khơi dậy và phát huy các nguồn lực, động lực của thành phố và đất nước; phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tăng cường đồng thuận xã hội.

Trước đó, vào ngày 28/11, các đại biểu chính thức của Đại hội đã dự lễ dâng hương, dâng hoa tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, nghĩa trang liệt sỹ của các khu vực.

Bên cạnh đó, các đại biểu tham quan khai mạc triển lãm ảnh “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc”; tham gia các hoạt động an sinh xã hội và thực hiện công trình “Vườn cây đại đoàn kết”.