Ông Nguyễn Phước Lộc tiếp tục làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM

Tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, các đại biểu đã hiệp thương 146 Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM khóa mới.

Hội nghị lần thứ Nhất của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cũng được thực hiện ngay sau đó. Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã hiệp thương cử Chủ tịch, các Phó chủ tịch và Ủy viên thường trực.

Trong đó, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc tiếp tục làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc phát biểu tại đại hội (Ảnh: H.P.).

Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM khóa I là bà Trương Thị Bích Hạnh. Các phó chủ tịch còn lại là ông Bùi Thanh Nhân, bà Võ Ngọc Thanh Trúc, ông Nguyễn Thành Trung, ông Ngô Minh Hải, ông Nguyễn Minh Hoàng, ông Phạm Minh Tuấn, ông Phan Hồng Ân.

Phát biểu tại Đại hội Ủy ban MTTQ Việt Nam lần thứ I, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc cho biết, đây là đại hội của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, sau sắp xếp, hợp nhất từ các địa phương TPHCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu thành TPHCM mới.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ I là sự kiện có ý nghĩa chính trị quan trọng của khối đại đoàn kết dân tộc của TPHCM, là nơi phản ánh ý chí, nguyện vọng của các tổ chức thành viên, các tầng lớp nhân dân.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được giao lưu cùng đại biểu tại đại hội (Ảnh: H.P.).

"Đại hội diễn ra trong bối cảnh vừa làm công tác chuẩn bị, vừa phải kịp thời vận động và tiếp nhận nguồn lực, hỗ trợ các tỉnh ở miền Bắc, miền Trung khắc phục thiệt hại do thiên tai, bão lũ; giúp đồng bào sớm ổn định cuộc sống, trẻ em không bị gián đoạn đến trường", ông Nguyễn Phước Lộc nói.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM có chủ đề: “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức, đồng lòng xây dựng TPHCM phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới, vì hạnh phúc của nhân dân”.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh TPHCM vừa tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời là thời điểm Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố quyết tâm vận hành hiệu quả mô hình đơn vị hành chính hai cấp và mô hình mới của Mặt trận Tổ quốc.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ I có nhiệm vụ đánh giá khách quan, toàn diện kết quả công tác trong nhiệm kỳ 2024-2029; đồng thời đề ra mục tiêu, chương trình hành động nhằm góp phần xây dựng và phát triển TPHCM giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2045.