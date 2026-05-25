TPHCM nghiên cứu xử lý lấn chiếm vỉa hè từ ảnh chụp của người dân

Chiều 25/5, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường chủ trì hội nghị sơ kết tình hình thực hiện kế hoạch triển khai các giải pháp tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị và xây dựng xã, phường, đặc khu bảo đảm trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị.

Báo cáo tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TPHCM, cho biết, từ ngày 6/2 đến 18/5, lực lượng chức năng đã tổ chức hơn 24.700 lượt tuần tra, kiểm soát; lập biên bản xử lý hơn 33.000 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, trật tự công cộng với tổng số tiền xử phạt gần 29 tỷ đồng. Trong đó, lĩnh vực trật tự đô thị có hơn 20.800 trường hợp vi phạm bị xử lý với số tiền xử phạt hơn 21 tỷ đồng.

Theo Công an TPHCM, qua điều tra cơ bản, toàn thành phố có 1.742 điểm phức tạp về trật tự công cộng gồm 687 tuyến đường, 93 bệnh viện, 422 trường học và 540 khu chợ.

Lực lượng công an cũng phối hợp với các địa phương ra quân xử lý lấn chiếm lòng, lề đường; tháo gỡ 2.273 bảng hiệu, bảng quảng cáo; thu giữ 489 xe đẩy, 1.399 dù và 213 mái che lấn chiếm vỉa hè. Đối với hoạt động giữ xe trái phép, lực lượng chức năng đã kiểm tra 1.126 điểm trông giữ xe trên địa bàn, xử lý 408 cơ sở hoạt động không phép với tổng số tiền phạt hơn 5,1 tỷ đồng.

Theo đánh giá của Công an TPHCM, nhiều khu vực quanh bệnh viện, trường học, chợ đã chuyển biến tích cực, người dân nâng cao ý thức, hạn chế buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè. Tình trạng chống đối lực lượng thi hành công vụ hầu như không xảy ra.

Tuy nhiên, việc xử lý vi phạm hiện chủ yếu do lực lượng công an, an ninh cơ sở và phòng kinh tế - hạ tầng thực hiện, thiếu sự phối hợp đồng bộ của các ban, ngành, đoàn thể. Một số nơi chưa duy trì tốt kết quả sau xử lý nên tình trạng tái lấn chiếm vẫn diễn ra.

Thời gian tới, Công an TPHCM tiếp tục phối hợp với các đơn vị rà soát, xử lý các điểm lấn chiếm lòng, lề đường quanh chợ đầu mối, trường học, bệnh viện, khu công nghiệp, nhà chờ xe buýt và khu vực có nguy cơ cao gây mất an toàn giao thông. Thành phố cũng tăng cường xử phạt qua hình ảnh, mở rộng kết nối camera giám sát toàn thành phố và nghiên cứu tích hợp phản ánh vi phạm lên ứng dụng VNeID, SOS An ninh trật tự để người dân gửi hình ảnh trực tiếp cho cơ quan chức năng.

Các cơ quan cũng rà soát, tổ chức các tuyến phố đêm, phố ẩm thực và khu kinh doanh tập trung nhằm sắp xếp hoạt động buôn bán hàng rong vào khu vực được quản lý, vừa đảm bảo sinh kế cho người dân vừa giữ gìn mỹ quan đô thị.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Xuân Thành, Phó Chủ tịch UBND phường An Đông, cho biết, địa phương là đơn vị đầu tiên tại TPHCM cấp phép sử dụng vỉa hè qua phần mềm. Hệ thống được thí điểm từ tháng 4 và áp dụng chính thức từ ngày 15/5.

Theo ông Thành, phần mềm vận hành trên hệ điều hành iOS, Android và website, hỗ trợ người dân đăng ký sử dụng vỉa hè trong các trường hợp theo Nghị định 165/2025 của Chính phủ như phục vụ sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao; thi công công trình; tập kết vật liệu xây dựng; tổ chức tang lễ, đám cưới; trông giữ xe khi cần thiết. Sau 10 ngày triển khai, phường đã tiếp nhận hồ sơ đăng ký của 58 trường hợp với tổng kinh phí hơn 900 triệu đồng.

Phó Chủ tịch UBND phường An Đông kiến nghị thành phố phân cấp cho phường quản lý toàn bộ vỉa hè trên địa bàn và các tuyến đường nội khu chiều rộng trên 13m để tăng tính chủ động trong quản lý Nhà nước và giải quyết thủ tục cho người dân.

Theo lãnh đạo phường An Đông, nhu cầu sử dụng vỉa hè để kinh doanh hiện rất lớn. Do đó, địa phương kiến nghị thành phố sớm xây dựng chính sách và cơ sở pháp lý cho phép người dân đăng ký sử dụng vỉa hè để kinh doanh, buôn bán phù hợp thực tiễn phát triển đô thị và nhu cầu sinh kế.