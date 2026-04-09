Kết quả sau 1 tháng thí điểm công an xã đảm bảo trật tự đô thị tại TPHCM

Chiều 9/4, tại buổi họp báo về các vấn đề kinh tế - xã hội của TPHCM, Thượng tá Võ Hồng Bào, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC 06, Công an TPHCM), đã thông tin về thí điểm xây dựng mô hình công an cấp xã đảm bảo trật tự đô thị tại đặc khu Côn Đảo, xã Thạnh An, phường Cầu Ông Lãnh, phường Vũng Tàu, phường Bình Dương.

Theo lãnh đạo PC06, kế hoạch thí điểm mô hình công an cấp xã đảm bảo trật tự đô thị là một trong những nội dung Công an TPHCM thực hiện theo Chỉ thị số 09 của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý trật tự đô thị và Kế hoạch số 53 của UBND TPHCM về các giải pháp tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị và xây dựng xã, phường, đặc khu bảo đảm trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị.

Thượng tá Võ Hồng Bào, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TPHCM (Ảnh: Q.Huy).

Sau gần 1 tháng thí điểm, Công an TPHCM đã rà soát, đánh giá và xác định 22 tuyến đường, 6 bệnh viện, 21 trường học và 12 chợ tự phát cần tập trung chuyển hóa. Kết quả bước đầu cho thấy nhiều khu vực đã có chuyển biến tích cực, đáp ứng các tiêu chí đề ra.

Tại các tuyến đường như Trần Hưng Đạo, Trần Đình Xu, Nguyễn Cư Trinh (phường Cầu Ông Lãnh), hay khu vực chợ Bến Đình, chợ Cô Giang, tình trạng lấn chiếm lòng lề đường đã giảm rõ rệt. Tương tự, các tuyến đường Huỳnh Văn Lũy, Võ Nguyên Giáp và các khu vực tại Côn Đảo, xã Thạnh An cũng dần đi vào nề nếp.

Theo Thượng tá Võ Hồng Bào, mục tiêu của mô hình không chỉ xử lý vi phạm trước mắt mà hướng đến giải pháp lâu dài, mang tính căn cơ, giải quyết các tồn tại kéo dài trong quản lý trật tự công cộng, trật tự đô thị. Công an TPHCM xác định mục tiêu cuối cùng của các giải pháp là tạo điều kiện cho cuộc sống người dân tốt đẹp hơn nhưng vẫn đảm bảo tính nghiêm minh, công bằng của pháp luật.

Trong quá trình triển khai, đa số người dân tại địa bàn thí điểm đồng thuận, chấp hành quy định. Công tác phối hợp giữa các cấp, ngành được tăng cường, vai trò người đứng đầu tại địa phương được phát huy rõ nét.

Lực lượng công an đã ứng dụng công nghệ trong quản lý, thành lập các tổ công tác ghi hình để phát hiện vi phạm. Đến nay, các lực lượng ghi nhận 125 trường hợp vi phạm trật tự công cộng, hệ thống camera cùng dữ liệu do người dân cung cấp đã góp phần nâng cao hiệu quả giám sát, xử lý, đồng thời thay đổi ý thức của các hộ kinh doanh trong việc sử dụng lòng đường, vỉa hè.