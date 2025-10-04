TPHCM lập 3 tổ công tác gỡ vướng giải ngân đầu tư công

UBND TPHCM vừa ban hành quyết định về việc thành lập 3 tổ công tác về giải ngân đầu tư công trên địa bàn.

Các tổ công tác có nhiệm vụ, quyền hạn tăng cường công tác giám sát, kiểm tra thực địa tại hiện trường công trình để chỉ đạo, tháo gỡ vướng mắc. Việc giải quyết các vấn đề được thực hiện theo phương châm "quyết tại chỗ, tháo gỡ tại chỗ", đặc biệt đối với công tác giải phóng mặt bằng các hộ dân ở địa phương, di dời hạ tầng kỹ thuật.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được kiểm tra thực địa dự án cao tốc TPHCM - Mộc Bài (Ảnh: N.Q).

Các tổ công tác cũng chịu trách nhiệm đôn đốc việc thực hiện các thủ tục đầu tư, xây dựng thuộc thẩm quyền của sở, ngành, UBND cấp xã liên quan đến dự án. Các vướng mắc trong quá trình thực hiện cần nhanh chóng xử lý để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo đạt chỉ tiêu được giao và phấn đấu giải ngân đạt 100% kế hoạch, đặc biệt là các công trình, dự án trọng điểm.

Trong quá trình hoạt động, các tổ công tác về giải ngân đầu tư công cần kịp thời báo cáo khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền và đề xuất các giải pháp trình UBND, Chủ tịch UBND TPHCM xem xét, quyết định.

Tổ công tác số 1 có 13 thành viên, do Phó chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường làm Tổ trưởng; các tổ phó gồm: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Võ Hoàng Ngân, Phó giám đốc Sở Tài chính Trịnh Hoàng Tuấn Anh.

Tổ công tác số 1 theo dõi công tác giải ngân đầu tư công tại 78 phường và 24 xã của TPHCM.

Tổ công tác số 2 có 13 thành viên, do Phó chủ tịch thường trực UBND TPHCM Nguyễn Văn Thọ làm Tổ trưởng; các tổ phó gồm: Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Thái Sinh, Phó giám đốc Sở Xây dựng Võ Khánh Hưng, Phó giám đốc Sở Tài chính Hoàng Vũ Thảnh.

Tổ công tác số 2 theo dõi công tác giải ngân đầu tư công tại 11 phường, 18 xã và đặc khu Côn Đảo.

Tổ công tác số 3 có 12 thành viên, do Phó chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh làm Tổ trưởng; các tổ phó gồm: Phó giám đốc Sở Xây dựng Huỳnh Thanh Khiết, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Phạm Xuân Ngọc, Phó giám đốc Sở Tài chính Lai Xuân Đạt.

Tổ công tác số 3 theo dõi công tác giải ngân đầu tư công tại 24 phường, 12 xã của TPHCM.