TPHCM kiện toàn nhân sự để bộ máy nhiệm kỳ mới hoạt động từ ngày 1/4

Ngày 26/3, Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 của TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác bầu cử. Hội nghị được tổ chức với hình thức trực tiếp và trực tuyến tới 168 phường, xã, đặc khu.

Theo Ủy ban bầu cử TPHCM, cuộc bầu cử tại TPHCM được đánh giá hoàn thành toàn diện, bảo đảm đúng quy định, thể hiện sự lãnh đạo chặt chẽ của cấp ủy, chính quyền và tinh thần trách nhiệm của cử tri. Kết quả bầu cử đã lựa chọn được đại biểu tiêu biểu, đại diện ý chí nhân dân.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Yến Nhi).

Ngay từ giai đoạn chuẩn bị, Ủy ban bầu cử thành phố đã chủ động ban hành kế hoạch, hướng dẫn và tổ chức triển khai đến 168 xã, phường, đặc khu. Hơn 250 văn bản điều hành được ban hành, bảo đảm thống nhất, phân công rõ trách nhiệm giữa các đơn vị.

Quy trình hiệp thương giới thiệu người ứng cử được thực hiện chặt chẽ qua ba vòng theo quy định, bảo đảm cơ cấu về giới, độ tuổi và thành phần. Hoạt động tiếp xúc cử tri tại TPHCM diễn ra sôi nổi với hơn 5.300 hội nghị, ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp thiết thực.

Việc tập huấn nghiệp vụ cho các lực lượng tham gia tổ chức bầu cử được thực hiện qua nhiều đợt, góp phần nâng cao chất lượng triển khai. Các khâu chuẩn bị được thực hiện đồng bộ, đúng tiến độ đề ra.

Về an ninh, trật tự, các lực lượng chức năng chủ động xây dựng phương án, không để xảy ra tình huống phức tạp. Công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh mạng và an toàn thông tin được tăng cường, giữ vững ổn định địa bàn.

Ngày bầu cử 15/3 diễn ra đúng quy định với 5.068 khu vực bỏ phiếu đồng loạt khai mạc. Tổng số cử tri tham gia đạt 9,4 triệu (99,06%); tất cả địa phương đều vượt 95%, trong đó 38 đơn vị đạt 100% cử tri đi bầu cử.

Hội nghị tổng kết công tác bầu cử của TPHCM (Ảnh: Yến Nhi).

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh khẳng định, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại TPHCM đã được tổ chức thành công, bảo đảm đúng quy định pháp luật, dân chủ, an toàn, tiết kiệm và thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Sau cuộc bầu cử, Chủ tịch HĐND TPHCM đề nghị các cơ quan liên quan khẩn trương triển khai các nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết, Ủy ban bầu cử thành phố cần hoàn thiện hồ sơ, báo cáo tổng kết và gửi Hội đồng bầu cử Quốc gia đúng thời hạn; đồng thời chỉ đạo cấp xã lưu trữ, số hóa tài liệu bầu cử, bảo đảm an toàn và bảo mật thông tin.

TPHCM cũng nhanh chóng tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Các đơn vị chuẩn bị đầy đủ công tác nhân sự theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm bộ máy chính quyền đi vào hoạt động từ ngày 1/4.

Thành phố tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp, rà soát những khó khăn, vướng mắc trong phân cấp, phân quyền để kịp thời đề xuất tháo gỡ.