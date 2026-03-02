Người đàn ông yêu cầu CSGT test máy trước khi thổi nồng độ cồn

Thực hiện mệnh lệnh của Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an), trong khung giờ từ 19h tới 23h ngày 1/3, lực lượng CSGT toàn quốc đồng loạt ra quân xử lý chuyên đề nồng độ cồn trên các tuyến giao thông trong một khung giờ nhất định.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí đêm 1/3, Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT Hà Nội) gồm 4 cán bộ chiến sĩ, làm nhiệm vụ xử lý vi phạm nồng độ cồn tại nút giao Hoàng Đạo Thúy - Lê Văn Lương, TP Hà Nội.

Cảnh sát cho biết, ngoài việc kiểm soát các hành vi vi phạm vào ban ngày, lực lượng chức năng cũng tăng cường cán bộ, chiến sĩ để kiểm soát các trường hợp vi phạm vào khung giờ ban đêm, đặc biệt là vi phạm nồng độ cồn - đây được đánh giá là khung thời gian có nhiều diễn biến vi phạm phức tạp.

Theo ghi nhận của phóng viên, chỉ trong khoảng 30 phút làm nhiệm vụ, cảnh sát đã phát hiện hàng loạt trường hợp vi phạm.

Đơn cử, lúc 20h20, tổ công tác phát hiện ông L.V.H. (SN 1959, trú tại Hà Nội), điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,096mg/lít khí thở. Trình bày với cảnh sát, người đàn ông cho biết đang đưa cháu đi học, vào buổi trưa cùng ngày ông có uống một lon bia và trót vi phạm.

Với mức vi phạm nêu trên, ông H. bị CSGT lập biên bản xử phạt 2,5 triệu đồng, trừ 4 điểm GPLX.

Trong quá trình xử lý vi phạm, cán bộ CSGT luôn sử dụng camera nghiệp vụ để ghi hình nhằm đảm bảo tính minh bạch, khách quan.

Khoảng 10 phút sau, tổ công tác phát hiện ông N.H.T. (trú tại Hà Nội), điều khiển xe máy BKS 29E1-046.xx có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu tài xế dừng xe để kiểm tra. Qua kiểm tra bằng máy đo định tính, cảnh sát phát hiện nam tài xế vi phạm nồng độ cồn.

Đáng nói, trước khi được CSGT kiểm tra định lượng để xác định mức độ vi phạm nồng độ cồn, ông N.H.T. ngay lập tức yêu cầu cán bộ cảnh sát giao thông tự thổi vào máy đo nồng độ cồn trước, sau đó mới chấp nhận thổi vào máy đo.

Cán bộ trong tổ công tác sau đó đã thổi vào máy đo nồng độ cồn trước sự chứng kiến của nam tài xế xe máy. Kết quả, máy đo nồng độ cồn thông báo không phát hiện vi phạm.

Sau đó, CSGT tiến hành kiểm tra nồng độ cồn với ông N.H.T., kết quả, người đàn ông này dính vi phạm ở mức 0,120mg/lít khí thở.

Trình bày với cảnh sát giao thông, nam tài xế cho hay, do bản thân từng xem nhiều clip trên mạng về việc nghi vấn có máy đo nồng độ cồn giả nên người này mới yêu cầu cán bộ cảnh sát giao thông phải test máy đo. Nam tài xế sau đó vui vẻ chấp hành việc xử lý của lực lượng chức năng.

CSGT sau đó đã lập biên bản xử phạt ông T. số tiền 2,5 triệu đồng, trừ 4 điểm GPLX và tạm giữ phương tiện tới 7 ngày làm việc.

Khoảng 20h45, tổ công tác phát hiện một tài xế điều khiển ô tô BKS 30A-011.xx di chuyển trên đường Hoàng Đạo Thúy hướng Lê Văn Lương có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra nồng độ cồn. Qua kiểm tra, máy đo định tính báo phát hiện tài xế có vi phạm.

Cán bộ tổ công tác sau đó yêu cầu tài xế lái ô tô vào vị trí chốt kiểm tra để tiến hành kiểm tra bằng máy đo định lượng.

Tại chốt CSGT, nam tài xế ô tô cho biết bản thân bị đau răng và đang sử dụng rượu ngâm cau để chữa trị. Tài xế này phân trần rằng "chưa hề uống một giọt bia rượu nào".

Sau khi nghe tài xế giải thích, tổ trưởng tổ công tác cho nam tài xế nghỉ ngơi và dùng nước lọc.

Sau đó, cảnh sát tiếp tục kiểm tra nồng độ cồn với anh này thì kết quả cho thấy nam tài xế ô tô không có nồng độ cồn trong hơi thở. Cảnh sát sau đó đã để nam tài xế tiếp tục di chuyển.

Thiếu tá Đỗ Đức Dũng, tổ trưởng tổ công tác cho biết, các trang thiết bị nghiệp vụ mà lực lượng cảnh sát giao thông sử dụng đều được dán tem kiểm định và còn trong thời hạn giá trị ghi trên tem kiểm định. Lực lượng cảnh sát giao thông cũng sẵn sàng thử độ chính xác của máy trước nếu người dân yêu cầu.

"Không chỉ đợi người dân yêu cầu test máy trước, mỗi khi kiểm soát nồng độ cồn, chúng tôi cũng đều tự thổi vào máy đo cho các tài xế xem, sau đó cảnh sát mới tiến hành đo nồng độ cồn với các lái xe. Việc này đảm bảo tính khách quan và minh bạch trong quá trình làm nhiệm vụ", vị Thiếu tá cảnh sát giao thông nói thêm.