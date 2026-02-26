TPHCM kiên quyết thu hồi đất doanh nghiệp Nhà nước sử dụng sai mục đích

UBND TPHCM vừa có chỉ đạo về việc quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng, xử lý nhà, đất tại doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn. Thành phố yêu cầu các đơn vị tăng cường rà soát, chấn chỉnh, bảo đảm khai thác đúng mục đích, tránh thất thoát tài sản công.

UBND TPHCM giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc và Sở Xây dựng hướng dẫn, cung cấp thông tin liên quan quy hoạch, xây dựng đối với cơ sở nhà, đất của doanh nghiệp Nhà nước. Việc phối hợp phải bảo đảm kịp thời, đúng thẩm quyền nhằm phục vụ công tác quản lý, xử lý.

Khu đất tại số 8 Võ Văn Tần, TPHCM, trước khi được sử dụng tạm làm vườn hoa (Ảnh: Nam Anh).

Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND các xã, phường, đặc khu rà soát, giải quyết hồ sơ pháp lý về đất đai của doanh nghiệp Nhà nước, kể cả đơn vị đã cổ phần hóa, theo đúng quy định và thời hạn. Thành phố yêu cầu kiên quyết thu hồi diện tích sử dụng sai mục đích, cho mượn trái phép, để bị lấn chiếm, chậm đưa vào khai thác, vi phạm tiến độ dự án, không thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc không còn nhu cầu.

Việc giao, cho thuê tài sản phải tuân thủ quy định pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả. Các trường hợp vi phạm cần được xử lý dứt điểm, tránh phát sinh khiếu kiện, thất thoát ngân sách.

Sở Xây dựng, Trung tâm Phát triển quỹ đất và các xã, phường, đặc khu khẩn trương tiếp nhận cơ sở đã có quyết định thu hồi, chuyển giao để quản lý theo quy định. Thành phố yêu cầu không đùn đẩy trách nhiệm, không kéo dài thời gian gây lãng phí nguồn lực.

Chính quyền địa phương cần thường xuyên kiểm tra việc sử dụng diện tích của các tổ chức trực thuộc; kịp thời chấn chỉnh hành vi liên doanh, cho thuê, cho mượn trái phép hoặc để trống kéo dài. Trường hợp vượt thẩm quyền phải báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường xử lý.

Các tổng công ty, công ty trực thuộc UBND TPHCM rà soát việc quản lý, bảo đảm đúng mục đích, ranh giới; đăng ký, kê khai và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính; bàn giao khi có quyết định thu hồi. Người đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm trước Nhà nước về toàn bộ quá trình sử dụng tài sản.

Việc chuyển mục đích sử dụng, chuyển nhượng, bán tài sản gắn liền với đất phải đúng quy định, bảo đảm công khai, minh bạch. Khi cổ phần hóa, doanh nghiệp phải lập phương án sử dụng đất theo phê duyệt; đồng thời tăng cường kiểm tra, phòng ngừa thất thoát, xử lý nghiêm tập thể, cá nhân vi phạm.