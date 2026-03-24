TPHCM kiên định với mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Tại cuộc họp báo cáo tiến độ triển khai kế hoạch của UBND TPHCM về thúc đẩy tăng trưởng 2 con số năm 2026, Phó Chủ tịch thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà đã yêu cầu các đơn vị rà soát, tổng hợp toàn bộ tình hình thực hiện.

Theo lãnh đạo thành phố, qua rà soát bước đầu, các sở, ban, ngành chủ động triển khai xây dựng và ban hành kế hoạch tại đơn vị. Tuy nhiên, một số đơn vị chưa xây dựng kế hoạch dẫn đến khó khăn trong công tác theo dõi, đánh giá tổng thể và kết quả thực hiện.

Lãnh đạo TPHCM giao Văn phòng UBND thành phố rà soát việc phân công công tác của Chủ tịch, các phó chủ tịch UBND TPHCM, trao đổi với Sở Tài chính việc theo dõi, cập nhật tình hình triển khai các nội dung đã được chỉ đạo. Văn phòng UBND TPHCM thiết lập cơ chế theo dõi tổng thể, bảo đảm cập nhật thường xuyên và tổ chức tổng hợp, báo cáo định kỳ hàng tháng và đột xuất khi có yêu cầu về tình hình thực hiện.

Phiên họp về tình hình kinh tế - xã hội TPHCM (Ảnh: H.M.).

Trong năm 2026, TPHCM phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP đạt trên 10%, góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô; bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao chất lượng tăng trưởng.

Để đạt mục tiêu này, thành phố cần tập trung phát huy đồng bộ 3 nhóm động lực chủ yếu gồm đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu và kinh tế số. Trong đó, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt gần 1,2 triệu tỷ đồng (vốn đầu tư khu vực ngoài Nhà nước hơn 1 triệu tỷ đồng). Đây là động lực giữ vai trò chủ lực trong mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Thành phố cũng phấn đấu giải ngân đầu tư công đạt 100% kế hoạch vốn, thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) khoảng 11 tỷ USD. Địa phương tập trung rà soát, tháo gỡ dứt điểm dự án tồn đọng, vướng mắc kéo dài.

Giải pháp để TPHCM đạt mục tiêu thu hút đầu tư năm 2026 là cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh. Địa phương cũng cắt giảm, đơn giản hóa 100% điều kiện đầu tư kinh doanh không cần thiết hoặc mâu thuẫn, chồng chéo hoặc quy định chung chung, không cụ thể, không rõ ràng, cắt giảm 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, 50% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính

Kế hoạch của TPHCM cũng nêu rõ việc phát huy hiệu quả hoạt động của tổ công tác rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các công trình, dự án, khu đất trên địa bàn.

Trong năm nay, tiêu dùng được TPHCM xác định là động lực tăng trưởng nhanh và trực tiếp. Để đạt mức tăng trưởng 2 con số, khu vực dịch vụ của TPHCM cần tăng trưởng 10,5%, hoạt động thương mại tăng 11,5%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng trên 15%.

Động lực xuất khẩu được TPHCM xác định là trụ đỡ ổn định trước các rủi ro bên ngoài. Thành phố đặt mục tiêu lĩnh vực xuất khẩu tăng trưởng 10% trong bối cảnh kinh tế thế giới phục hồi chậm. Trong năm nay, TPHCM cũng phấn đấu tỷ trọng kinh tế số chiếm 30% GRDP.

Để thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, trọng tâm của TPHCM là chuyển dịch nội ngành gắn với khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo. Thành phố đặt mục tiêu phát triển kinh tế tri thức, thu hút các dự án đầu tư mạnh mẽ vào công nghiệp bán dẫn và các công nghệ số cốt lõi.

Năm 2026, TPHCM cũng đẩy mạnh phát triển đồng bộ hạ tầng số, nhanh chóng hoàn thiện hạ tầng viễn thông thông minh, mạng 5G, điện toán đám mây, chia sẻ dữ liệu mở thúc đẩy các mô hình kinh doanh mới trên nền tảng AI, các trung tâm dữ liệu và khu công nghiệp công nghệ số tập trung.