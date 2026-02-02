Tết Nam Bộ xưa được tái hiện tại chợ hoa trên bến dưới thuyền ở TPHCM

Theo kế hoạch của UBND TPHCM, chợ Hoa Xuân “Trên bến dưới thuyền” Tết Bính Ngọ 2026 sẽ tái hiện hình ảnh chợ Tết xưa trên tuyến kênh Tàu Hũ - Bến Nghé, dọc đường Bình Đông, phường Phú Định. Đây là hoạt động văn hóa truyền thống được tổ chức vào dịp Tết, gắn với sinh hoạt và giao thương của cư dân vùng sông nước Nam Bộ.

Lễ khai mạc chợ hoa diễn ra lúc 19h ngày 12/2 (ngày 15 tháng Chạp) tại khu vực sân khấu chính trên tuyến đường Nguyễn Văn Của - Bình Đông. Trong thời gian diễn ra sự kiện, chương trình đờn ca tài tử Nam Bộ sẽ được tổ chức trên các ghe bầu di chuyển dọc kênh, phục vụ người dân và du khách.

Chợ Hoa Xuân "Trên bến dưới thuyền" là hoạt động thường niên tại TPHCM mỗi dịp Tết (Ảnh: P.N.).

Theo ban tổ chức, chợ hoa năm nay có quy mô gần 400 lô kinh doanh hoa mai, cúc, vạn thọ, tắc, bonsai, hoa kiểng, trái cây, rau củ, sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền. Không gian chợ được trang trí theo chủ đề “Trên bến dưới thuyền”, kết hợp các tiểu cảnh truyền thống để phục vụ tham quan, mua sắm và chụp ảnh.

Một số điểm nhấn tại chợ hoa gồm cụm tiểu cảnh “Phú Định Nghênh Xuân”, không gian gốm hoa giới thiệu sản phẩm gốm thủ công Vĩnh Long, khu trưng bày sản phẩm OCOP các vùng miền và không gian Tết truyền thống. Ngoài ra, khu trải nghiệm gói và nấu bánh tét Trà Cuôn cũng được tổ chức để phục vụ khách tham quan.

Bên cạnh hoạt động trưng bày, mua bán, chợ hoa xuân còn tổ chức nhiều hội thi như ảnh nghệ thuật, thư pháp chữ Việt, chim hót và trang trí nhà hoa. Khu ẩm thực truyền thống được bố trí xen kẽ trong không gian chợ, giới thiệu các món ăn đặc trưng ngày Tết của nhiều địa phương.

Sân khấu với tiểu cảnh “Sắc xuân bến nước” được bố trí trên kênh Tàu Hủ, tạo không gian mở phục vụ người dân và du khách tham quan dịp Tết. Đây là khu vực trung tâm của chợ hoa, được thiết kế kết hợp hoa mai, hoa hướng dương bằng vải gắn đèn cùng hoa tươi nhiều màu sắc, tạo điểm nhấn cảnh quan trong khu vực tổ chức.

Việc tổ chức chợ hoa xuân nhằm góp phần bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống, tạo không khí đón Tết cho người dân, đồng thời hỗ trợ các hộ kinh doanh hoa, kiểng và đặc sản tăng thu nhập, thúc đẩy hoạt động du lịch trên địa bàn.

Chợ Hoa Xuân “Trên Bến dưới thuyền” Tết Bính Ngọ 2026 diễn ra từ ngày 2/2 đến ngày 15/2 (nhằm ngày 15 đến 28 tháng Chạp năm Ất Tỵ).