TPHCM kêu gọi đầu tư nhà ở xã hội tại 8 khu đất

Ngày 18/12, UBND TPHCM tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 201/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn.

Tại hội nghị, đại diện Sở Xây dựng TPHCM giới thiệu 8 khu đất xây dựng nhà ở xã hội dự kiến công bố thông tin để lựa chọn chủ đầu tư theo Nghị quyết số 201. Các khu đất trên có tổng diện tích khoảng 10ha, dự kiến công bố thông tin để lựa chọn chủ đầu tư vào đầu năm 2026.

Một khu đất dự kiến xây dựng nhà ở xã hội cho lực lượng công an tại TPHCM (Ảnh: Ngọc Tân).

Trong đó, khu đất số 1 thuộc đường Tam Đa, phường Long Phước, có diện tích hơn 9.800m2. Dự án tại khu đất có quy mô dự kiến 300 căn với 1.232 người.

Khu đất số 2 thuộc phường Rạch Dừa có diện tích khoảng 4,7ha, diện tích xây chung cư dự kiến là hơn 11.000m2. Quy mô dự kiến của dự án là 2.295 căn hộ và có thêm nhà để xe, nhà văn hóa.

Các khu đất số 3, 4, 5, 6 là các lô đất thuộc khu 38ha, phường Đông Hưng Thuận. Trong đó, các khu đất có diện tích từ gần 5.000m2 đến khoảng 11.000m2.

Khu đất số 7 nằm tại địa chỉ số 61B, đường số 16, phường Khánh Hội, với diện tích gần 4.000m2. Dự kiến, số lượng căn hộ của dự án là 504 căn, tầng cao công trình là 24 tầng.

Khu đất số 8 nằm tại địa chỉ số 314 đường Âu Dương Lân, phường Chánh Hưng, có diện tích hơn 3.500m2. Dự án sẽ có 288 căn hộ với tầng cao xây dựng 12-22 tầng.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh cho biết, theo chỉ tiêu đến năm 2030, thành phố cần xây dựng gần 200.000 căn nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, công nhân, viên chức, cán bộ và người lao động. Để thực hiện mục tiêu này, thành phố đang vận dụng nhiều giải pháp theo Nghị quyết 201 nhằm rút ngắn đáng kể thủ tục so với trước đây.

Lãnh đạo UBND TPHCM yêu cầu Sở Xây dựng giữ vai trò đầu mối, khẩn trương triển khai các nội dung liên quan nhằm tổ chức thực hiện đồng loạt các dự án, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu nhà ở xã hội sớm hơn kế hoạch, vào năm 2028.