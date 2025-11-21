Làm hố ga nhô cao chờ nâng đường, nhiều người bị té ngã ở TPHCM

Khoảng một tháng nay, không ít người đi xe máy trên đường Lê Hồng Phong, giáp ranh giữa phường Dĩ An và phường Tân Đông Hiệp, TPHCM (trước đây là TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) phải thót tim vì mặt đường xuất hiện hàng chục nắp hố ga nhô cao.

Nắp hố ga cao hơn mặt đường Lê Hồng Phong gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông (Ảnh: Xuân Đoàn).

Anh Nguyễn Hùng Phát (31 tuổi, ngụ đường Lê Hồng Phong) cho biết, từ khi các nắp hố ga xuất hiện, anh chứng kiến nhiều người bị ngã xe khi chạy lên nắp hố.

“Người nào tay lái yếu thường bị ngã, nhất là vào ban đêm, tầm nhìn hạn chế, không tránh kịp là té ngay. May mắn, người gặp nạn không bị chấn thương nặng nên tự rời đi mà không trình báo”, anh Phát nói.

Tương tự, Quỳnh Như (20 tuổi) kể chị đã phải thay mới phần bánh trước của xe máy sau khi vấp phải nắp hố ga.

“Tôi có hỏi các công nhân tại sao làm nắp hố ga cao như vậy, họ nói là để ít hôm nữa nâng đường lên sẽ bằng phẳng, nhưng họ làm nắp hố xong rồi cả tháng trời không thấy nâng đường. Trong thời gian đó, nhiều người té ngã vì các nắp hố này”, một người dân kể.

Một thanh niên bị trầy xước do ngã xe khi đi qua đoạn đang thi công trên đường Lê Hồng Phong (Ảnh: Người dân cung cấp).

Theo ghi nhận của Dân trí, khoảng 2km đường Lê Hồng Phong (phường Dĩ An) có hàng chục nắp hố ga được thiết kế cao hơn mặt đường, xung quanh nắp được đổ bê tông tạo thành ụ tròn.

Sau khi người dân phản ánh tình trạng mất an toàn của công trình, đơn vị thi công đã tiến hành rào chắn, đặt cảnh báo. Tuy nhiên, nhiều người vẫn tông phải rào chắn và té ngã.

Đặc biệt, khu vực này có nhiều đoạn đường cong, các nắp hố nằm giữa đường, cộng thêm rào chắn nên mặt đường bị hạn chế diện tích, nhiều phương tiện phải luồn lách.

Nhiều rào chắn trên đường Lê Hồng Phong (Ảnh: Xuân Đoàn).

Bà Phạm Thị Tuyết Nhung, Trưởng Phòng Kinh tế hạ tầng và đô thị phường Dĩ An, cho biết, dự án nâng cấp đường Lê Hồng Phong có các hạng mục gồm thảm nhựa mặt đường, nạo vét hệ thống cống thoát nước, thay mới hệ thống đèn tín hiệu.

Theo đại diện phường Dĩ An, trước khi thảm nhựa mặt đường với độ dày 5cm, đơn vị thi công phải nâng nắp hố ga lên độ cao tương ứng, từ đó dẫn đến việc hố ga cao hơn so với mặt đường.

“Qua kiểm tra thực tế cho thấy, tại một số vị trí hố ga ở các giao lộ, có tình trạng tài xế tự ý di chuyển rào chắn để thuận tiện giao thông, nhưng sau đó họ không để lại vị trí cũ", bà Tuyết Nhung nói.

Trưởng Phòng Kinh tế hạ tầng và đô thị phường Dĩ An cũng cho biết, ngày 19/11, đơn vị thi công đã bắt đầu thảm nhựa tại các vị trí hố ga. Ngoài ra, đến hiện tại, địa phương chưa ghi nhận trường hợp tai nạn nào có liên quan đến các nắp hố ga này.

Đơn vị thi công đang khẩn trương thảm nhựa để trả lại mặt đường bằng phẳng (Ảnh: Xuân Đoàn).

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Dĩ An (chủ đầu tư dự án) cho biết, do ảnh hưởng thời tiết và thiếu vật tư nên đơn vị thi công gặp khó khăn trong việc thảm nhựa.

“Đơn vị thi công đã rút kinh nghiệm và thi công theo hình thức cuốn chiếu. Đoạn nào có nắp cống được nâng, chúng tôi sẽ cho tiến hành thảm nhựa ngay, tránh gây ảnh hưởng cho bà con. Riêng các nắp hố đã nâng trước đó, đơn vị thi công đang thảm nhựa và cố gắng hoàn thành trong ngày 21/11”, ông Tùng nói.

Ông Tùng cũng thông tin, các đơn vị thi công đang cố gắng hoàn thành toàn bộ dự án trước Tết Nguyên đán để phục vụ việc đi lại của người dân.