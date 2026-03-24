TPHCM hạn chế xe vào 3 tuyến đường ở trung tâm

Ngày 24/3, đại diện Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) thông báo kế hoạch hạn chế phương tiện giao thông tại một số tuyến đường trung tâm nhằm phục vụ công tác tổ chức các hoạt động của Thành ủy, UBND TPHCM năm 2026.

Theo kế hoạch, từ 5h ngày 25/3 đến hết ngày 25/3, hạn chế ô tô từ 7 chỗ trở lên và toàn bộ ô tô vận tải hàng hóa lưu thông trên đường Lê Thánh Tôn (đoạn từ Đồng Khởi đến Pasteur). Hạn chế ô tô từ 7 chỗ trở lên và toàn bộ ô tô vận tải hàng hóa trên đường Nguyễn Huệ (cả hai chiều, đoạn từ Lê Lợi đến Lê Thánh Tôn). Hạn chế tất cả phương tiện trên đường Trương Định (đoạn từ Võ Thị Sáu đến Lý Chính Thắng).

CSGT điều tiết giao thông tại các khu vực bị hạn chế lưu thông (Ảnh: Hoàng Hướng).

Người dân có thể lựa chọn các lộ trình thay thế:

Từ Tôn Đức Thắng đi Nam Kỳ Khởi Nghĩa:

Lộ trình 1: Tôn Đức Thắng - Lê Thánh Tôn - Đồng Khởi - công trường Lam Sơn - Lê Lợi - Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Lộ trình 2: Tôn Đức Thắng - Lê Thánh Tôn - Hai Bà Trưng - Nguyễn Du - Pasteur.

Từ Điện Biên Phủ đi Lý Chính Thắng:

Lộ trình 1: Điện Biên Phủ - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Lý Chính Thắng.

Lộ trình 2: Điện Biên Phủ - Trương Định - Võ Thị Sáu - Nguyễn Thông - Lý Chính Thắng.

Phòng PC08 cho biết, đơn vị sẽ căn cứ tình hình thực tế để điều chỉnh phân luồng phù hợp, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Người tham gia giao thông khi qua khu vực cần chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng và chủ động lựa chọn lộ trình thay thế phù hợp.