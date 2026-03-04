Tổ chức sự kiện ở đường Lê Lợi phải xin ý kiến Chủ tịch TPHCM

UBND TPHCM vừa có chỉ đạo tăng cường quản lý, chấn chỉnh công tác tổ chức sự kiện tại khu vực trung tâm TPHCM, nhất là trên địa bàn phường Sài Gòn và phường Bến Thành.

Theo chỉ đạo, việc tổ chức sự kiện tại hai tuyến đường Lê Lợi và Nguyễn Huệ phải thực hiện đúng kế hoạch hàng năm đã được UBND TPHCM phê duyệt. Phố đi bộ Nguyễn Huệ là nơi được TPHCM ưu tiên tổ chức các hoạt động.

Trường hợp tổ chức đột xuất ngoài kế hoạch hoặc tổ chức sự kiện trên tuyến đường Lê Lợi cần có ý kiến chấp thuận của Chủ tịch UBND TPHCM.

Tuyến đường Lê Lợi tại khu vực trung tâm TPHCM (Ảnh: Nam Anh).

UBND TPHCM giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì xây dựng kế hoạch tổ chức sự kiện hàng năm, trình phê duyệt và triển khai thực hiện đúng quy định.

Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM phải xây dựng bộ tiêu chí cụ thể về nội dung chương trình, quy mô tổ chức, âm thanh, ánh sáng, vệ sinh, môi trường. Những tiêu chí trên là cơ sở xem xét, cấp phép, nhằm hạn chế tình trạng tổ chức tràn lan, thiếu kiểm soát.

Tại hội nghị tổng kết công tác chăm lo người dân dịp Tết Bính Ngọ diễn ra ngày 27/2, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đã đề cập tới việc các sự kiện đang được tổ chức tràn lan tại khu vực trung tâm TPHCM.

Lãnh đạo TPHCM cũng chia sẻ về việc nhận được cuộc gọi phàn nàn của nguyên lãnh đạo và người dân về việc tổ chức sự kiện, tập trung đông người trên đường Nguyễn Huệ, đường Lê Lợi dẫn đến kẹt xe.

Theo ông Nguyễn Văn Được, việc tổ chức sự kiện giúp huy động thêm nguồn thu ngân sách. Tuy nhiên, so với những bức xúc của người dân, khoản tiền này không tương xứng với những bất lợi mang tới.

Chủ tịch UBND TPHCM cho rằng việc tổ chức sự kiện tràn lan khiến không gian công cộng tại khu vực trung tâm TPHCM bị chiếm dụng, gây kẹt xe, ảnh hưởng đến hình ảnh của thành phố trong mắt du khách.

Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu các đơn vị không sử dụng các tuyến đường tại khu vực trung tâm để tổ chức sự kiện tràn lan. Đối với phố đi bộ Nguyễn Huệ, lãnh đạo thành phố yêu cầu chỉ dành cho những sự kiện thực sự quan trọng và được thành phố chấp thuận, chọn lọc.