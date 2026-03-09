Cấm ô tô theo khung giờ trên một tuyến đường trung tâm TPHCM

Chiều 9/3, Đội Tuần tra dẫn đoàn thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) cho biết, thành phố vừa điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường Mai Thị Lựu (phường Tân Định).

Theo CSGT, đường Mai Thị Lựu có lưu lượng phương tiện đông nhưng mặt đường hẹp, thường xuyên xảy ra xung đột giao thông. Do đó, ngày 28/2, Sở Xây dựng TPHCM đã ban hành văn bản điều chỉnh tổ chức giao thông tại khu vực này nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và nâng cao khả năng lưu thông.

Biển cấm ô tô đi thẳng, rẽ trái từ 6h đến 22h được lắp trên đường Bùi Hữu Nghĩa (Ảnh: PC08).

Theo phương án mới, ô tô được phép lưu thông trên đường Mai Thị Lựu theo hướng từ đường Điện Biên Phủ đi Nguyễn Văn Giai. Tuy nhiên, ô tô bị cấm lưu thông theo chiều ngược lại, từ Nguyễn Văn Giai đi Điện Biên Phủ, trong khung giờ 6h-22h.

Tại đầu giao lộ Mai Thị Lựu - Nguyễn Văn Giai (hướng ra đường Điện Biên Phủ), cơ quan chức năng đã lắp đặt biển báo P.103a “cấm ô tô” kèm khung giờ áp dụng từ 6h đến 22h để người tham gia giao thông nhận biết và chấp hành.

Ngoài ra, nhằm giúp người điều khiển phương tiện nhận biết sớm và lựa chọn lộ trình phù hợp, hệ thống biển báo cấm cũng được bố trí trên các tuyến đường dẫn vào khu vực.

Cụ thể, trên đường Nguyễn Văn Giai, cách giao lộ Nguyễn Văn Giai - Mai Thị Lựu khoảng 30m, lực lượng chức năng lắp đặt biển P.103b “cấm ô tô rẽ phải” trong khung giờ 6h-22h.

Trên đường Nguyễn Huy Tự, cách giao lộ Nguyễn Văn Giai - Mai Thị Lựu - Nguyễn Huy Tự khoảng 30m, đơn vị chức năng lắp đặt biển P.139 “cấm đi thẳng, rẽ phải” đối với ô tô từ 6h đến 22h.

Tương tự, trên đường Bùi Hữu Nghĩa, cách giao lộ Bùi Hữu Nghĩa - Nguyễn Văn Giai - Mai Thị Lựu khoảng 30m, bố trí biển P.138 “cấm đi thẳng, rẽ trái” đối với ô tô trong khung giờ từ 6h đến 22h.

Biển cấm ô tô đi thẳng, rẽ phải từ 6h đến 22h được lắp trên đường Nguyễn Huy Tự (Ảnh: PC08).

Theo cơ quan chức năng, việc bố trí hệ thống biển báo từ xa giúp tài xế ô tô nhận biết sớm các quy định cấm, tránh tình trạng dừng đột ngột hoặc quay đầu tại khu vực giao lộ, gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Đối với các phương tiện có nhu cầu di chuyển hướng Nguyễn Văn Giai đi Điện Biên Phủ, tài xế có thể đi ra đường Điện Biên Phủ, sau đó rẽ phải vào đường Mai Thị Lựu để tiếp tục hành trình.

Theo Nghị định 168, người điều khiển ô tô đi vào đường có biển báo cấm đối với loại phương tiện đang điều khiển sẽ bị phạt 5 triệu đồng và bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Cơ quan chức năng khuyến cáo, người tham gia giao thông khi lưu thông qua khu vực cần chú ý quan sát hệ thống biển báo, chấp hành đúng hướng lưu thông và lộ trình thay thế nhằm bảo đảm an toàn, tránh vi phạm.