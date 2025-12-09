TPHCM gỡ vướng 670 dự án có tổng mức đầu tư gần 570.000 tỷ đồng

Chiều 9/12, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình dẫn đầu đoàn công tác làm việc với UBND TPHCM về việc xử lý các dự án khó khăn, vướng mắc và công tác chuẩn bị khai trương Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM.

Buổi làm việc có sự tham dự của Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Bảy cùng lãnh đạo các sở, ngành.

Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình tại buổi làm việc với TPHCM (Ảnh: Minh Thư).

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy cho biết, sau sắp xếp, thành phố đã phối hợp với các cơ quan Trung ương tháo gỡ, tổ chức họp, đưa ra định hướng đối với 670/838 dự án. Tổng mức đầu tư các dự án đã được xử lý là hơn 569.000 tỷ đồng.

Đối với 60 công trình, dự án, khu đất thuộc thẩm quyền Trung ương, TPHCM đã phối hợp với các bộ, ngành để tháo gỡ cho 31 dự án. Nếu chỉ tính riêng khu vực TPHCM cũ, tỷ lệ tháo gỡ các dự án thuộc thẩm quyền Trung ương là 73% (22/30 dự án).

Ngoài ra, sau khi hợp nhất đơn vị hành chính, TPHCM mới có tổng cộng 838 công trình, dự án, khu đất tồn đọng, vướng mắc. UBND TPHCM và các ban, ngành đang khẩn trương rà soát, tháo gỡ.

Liên quan đến công tác chuẩn bị khai trương Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM Trương Minh Huy Vũ cho biết, địa phương đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành trong công tác xây dựng các dự thảo nghị định về Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam.

Đồng thời, TPHCM phối hợp với Đà Nẵng soạn thảo quy chế hoạt động, xây dựng quy trình, thủ tục đăng ký thành viên Trung tâm Tài chính quốc tế.

Về trụ sở làm việc, TPHCM sẽ sử dụng các tòa nhà tại địa chỉ 123 Trương Định, số 8 Nguyễn Huệ trong giai đoạn 1 và giai đoạn 2. Giai đoạn 3, TPHCM sẽ xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế tại khu vực Thủ Thiêm.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Minh Thư).

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, việc tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng theo kết luận của Bộ Chính trị góp phần chống lãng phí, đưa vào nền kinh tế nguồn tài chính và đất đai lớn để thúc đẩy tăng trưởng.

Phó Thủ tướng biểu dương TPHCM đã thực hiện hiệu quả việc tháo gỡ vướng mắc cho các dự án. Đây cũng là chủ trương rất đúng đắn của Trung ương và Bộ Chính trị.

Thời gian tới, Chính phủ trình Quốc hội ban hành nghị quyết về giải pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho các dự án của doanh nghiệp. TPHCM cần tham gia đề xuất các giải pháp thực tiễn để đưa vào nghị quyết này.

Đối với công tác chuẩn bị khai trương Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình hoan nghênh địa phương đã chủ động phối hợp với bộ, ngành Trung ương xây dựng các nghị định, chuẩn bị trụ sở, hạ tầng kỹ thuật khá hoàn chỉnh.