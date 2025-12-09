Đại biểu TPHCM mong có chính sách giữ doanh nghiệp như Bình Dương trước đây

Chiều 9/12, HĐND TPHCM diễn ra phiên thảo luận liên quan đến các nội dung được lãnh đạo các đơn vị trình kỳ họp vào sáng cùng ngày.

Đại biểu Bùi Minh Trí phát biểu tại phiên thảo luận (Ảnh: Xuân Đoàn).

Tại phiên thảo luận, một số đại biểu băn khoăn những chính sách trước đây của Bình Dương rất được người dân, doanh nghiệp đồng tình sẽ bị bãi bỏ sau sáp nhập. Đồng thời, sau sáp nhập Bình Dương là cửa ngõ của TPHCM mới, các đại biểu mong muốn thành phố sẽ có sự đầu tư, quan tâm để duy trì sự phát triển của khu vực này.

Trưởng Ban Quản lý các khu chế xuất, khu công nghiệp TPHCM Bùi Minh Trí mong muốn có một công trình kết nối trung tâm TPHCM với trung tâm tỉnh Bình Dương cũ. Ông Trí cho rằng, hiện chỉ có quốc lộ 13 là chưa đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân.

Bên cạnh đó, đại biểu Bùi Minh Trí đề nghị TPHCM rà soát các dự án BOT sắp hết hạn, hoặc các dự án mà doanh nghiệp không thể đầu tư thêm, trong đó có dự án BOT đường ĐT 747. Trưởng Ban Quản lý các khu chế xuất, khu công nghiệp TPHCM Bùi Minh Trí đề xuất thành phố nên mua lại các công trình BOT có ý nghĩa.

Ông Bùi Minh Trí cho biết, tại khu vực Bình Dương dân số tăng rất nhanh, số lượng trường lớp không đáp ứng được. Ông Trí đề nghị thành phố đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường học ở khu vực này.

Đại biểu Đoàn Ngọc Như Tâm đề nghị phát triển hạ tầng kết nối trung tâm TPHCM với Thủ Dầu Một (Ảnh: Xuân Đoàn).

Tương tự, đại biểu Đoàn Ngọc Như Tâm nhìn nhận, Thủ Dầu Một là cửa ngõ phía Bắc của TPHCM, tuy nhiên hạ tầng kết nối chưa thuận tiện.

Đại biểu Như Tâm đề nghị trong kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026-2030, thành phố có thể ưu tiên nguồn vốn để nâng cấp trục kết nối Đại lộ Bình Dương (quốc lộ 13) với đường Phạm Văn Đồng thành trục giao thông kiểu mẫu để tạo điều kiện thuận lợi cho giao thông.

“Tôi mong lãnh đạo TPHCM quan tâm Thủ Dầu Một, để nơi đây trở thành cực tăng trưởng mới, chia lửa và cộng hưởng với sự phát triển chung của TPHCM”, đại biểu Đoàn Ngọc Như Tâm nói.

Đại biểu Nguyễn Văn Hiền Phúc đánh giá, Bình Dương là một tỉnh điển hình trong phát triển công nghiệp của khu vực phía nam.

“Sau sáp nhập, nhiều nhà đầu tư ở Bình Dương băn khoăn các chính sách trước đây có còn như cũ không. Ở Bình Dương trước đây, có những dự án lớn lãnh đạo UBND tỉnh trực tiếp trao giấy chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp, doanh nghiệp có khó khăn vướng mắc thì gặp trực tiếp lãnh đạo tỉnh để giải quyết, đó là những cơ chế rất chủ động, linh hoạt”, đại biểu Nguyễn Văn Hiền Phúc nhìn nhận.

Toàn cảnh phiên thảo luận chiều 9/12 (Ảnh: Xuân Đoàn).

Ông Phúc cho rằng, Bình Dương chuẩn bị một thời gian dài để xây dựng thành phố Mới, hướng đến thành phố thông minh của thế giới. Nam đại biểu băn khoăn việc trung tâm hành chính tỉnh đã dời đi, doanh nghiệp có tiếp tục bám trụ ở khu vực này.

Do đó, đại biểu Nguyễn Văn Hiền Phúc đề nghị HĐND thành phố kiến nghị để UBND thành phố có những chính sách đặc thù, cụ thể để giữ được tốc độ, giữ được sự thu hút công nghiệp của tỉnh Bình Dương cũ.

Trả lời ý kiến của các đại biểu, Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Trần Quang Lâm cho biết, TPHCM đang chuẩn bị cho tầm nhìn dài hạn với một siêu đô thị.

Đối với hệ thống giao thông đối ngoại, liên kết vùng, TPHCM đã có các tuyến vành đai 2,3,4, cao tốc Thủ Dầu Một - Chơn Thành, cao tốc Mộc Bài… và các trục quốc lộ.

Lãnh đạo Sở Xây dựng nhìn nhận, để giải quyết nhu cầu đi lại của hơn 14 triệu dân, TPHCM bắt buộc phải có Metro.

“TPHCM đã đưa vào kế hoạch phát triển Metro từ nay đến năm 2035, trong đó đến năm 2030 phải hoàn thành 6 tuyến và phải có ít nhất một tuyến đi về Bình Dương (Suối Tiên - thành phố Mới). Tuyến số 2 của Bình Dương kết nối tuyến số 3 của TPHCM sẽ phấn đấu hoàn thành giai đoạn 2034-2035”, ông Trần Quang Lâm thông tin.

Liên quan đến các tuyến BOT, Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM đánh giá đây là vấn đề nan giải mà Bộ Giao thông Vận tải cũng gặp vướng mắc ở 8 dự án.