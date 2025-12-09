Đại biểu TPHCM: Nhà, biển hiệu sai quy định ở đâu trong các đợt kiểm tra?

Chiều 9/12, kỳ họp thứ 6 (kỳ họp thường lệ cuối năm), HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, bước vào phiên thảo luận tổ. Qua phiên thảo luận, các đại biểu đã chia sẻ, nêu ý kiến, phản ánh và góp ý đối với các nội dung tờ trình của UBND TPHCM, các vấn đề được người dân, cử tri trên địa bàn đặc biệt quan tâm.

Tại tổ thảo luận số 1, đại biểu Nguyễn Thị Việt Tú cho biết, vụ cháy quán ăn trên đường Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh) làm 4 người tử vong vừa qua là sự việc khiến rất nhiều người đau lòng. Vụ cháy cũng đặt ra nhiều vấn đề cho công tác quản lý trên địa bàn.

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Tú phát biểu tại phiên thảo luận tổ của HĐND TPHCM (Ảnh: H.Q.).

"Là một người dân, cũng là đại biểu HĐND, từng tham gia nhiều đợt giám sát, tôi thấy thành phố đã ban hành nhiều quy định liên quan đến nhà ống, "chuồng cọp", biển hiệu, biển quảng cáo. Tuy nhiên, những vụ việc thương tâm vẫn xảy ra", đại biểu Nguyễn Thị Việt Tú chia sẻ.

Vị đại biểu cho hay, sau mỗi lần xảy ra vụ việc, TPHCM đều triển khai các đợt cao điểm, kiểm tra đồng loạt hiện trạng nhà ở. Thực tế cho thấy, mặc dù kiểm tra nhiều đợt, những căn nhà dạng "chuồng cọp", biển hiệu che chắn lối thoát hiểm vẫn tồn tại.

"Những ngôi nhà, biển hiệu sai quy định đó đã ở đâu trong các đợt kiểm tra? Chúng ta có nên siết chặt hơn công tác quản lý, giao chỉ tiêu cho từng địa phương vì những công trình vi phạm đó không bỗng dưng xuất hiện trong một sớm một chiều mà đã tồn tại trong thời gian dài", đại biểu Nguyễn Thị Việt Tú đặt vấn đề.

Phần mặt tiền căn nhà số 227 Trần Hưng Đạo bị bịt kín để làm bảng hiệu cửa hàng (Ảnh: Xuân Đoàn).

Theo bà Nguyễn Thị Việt Tú, TPHCM cần xem xét, làm rõ trách nhiệm của chính quyền cấp cơ sở khi để tồn tại tình trạng vi phạm, nhất là khi xảy ra các vụ việc đau lòng. Theo đại biểu, chỉ khi trách nhiệm được xác định cụ thể, công tác quản lý mới thực chất và hạn chế tới mức thấp nhất các thảm kịch tương tự xảy ra.

Trước đó, rạng sáng 5/12, người dân phát hiện căn nhà ống kết hợp kinh doanh trên đường Trần Hưng Đạo bị cháy, bên trong phát ra nhiều tiếng kêu cứu.

Lực lượng cứu hỏa nhanh chóng có mặt, cứu được nhiều người. Tuy nhiên, 4 nạn nhân đã tử vong.