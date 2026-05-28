TPHCM giao Khang Điền lập quy hoạch dự án chợ Gà, chợ Gạo và khu Mả Lạng

UBND TPHCM vừa có chỉ đạo mới liên quan công tác quy hoạch đối với dự án chợ Gà, chợ Gạo tại phường Bến Thành và dự án tứ giác Nguyễn Cư Trinh (tứ giác Mả Lạng) tại phường Cầu Ông Lãnh.

Theo đó, UBND TPHCM chấp thuận các nội dung đề xuất của Sở Quy hoạch - Kiến trúc liên quan tới 2 dự án. Thành phố cũng giao Sở Xây dựng báo cáo ranh giới thực hiện 2 dự án để trình UBND TPHCM xem xét, quyết định.

Sau khi được chấp thuận ranh giới, UBND phường Bến Thành và UBND phường Cầu Ông Lãnh được giao khẩn trương tổ chức đo đạc, xác định chính xác diện tích thực hiện dự án, phục vụ công tác thu hồi đất. Hai địa phương phối hợp cùng Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm duyệt các bản vẽ liên quan.

Khu tứ giác Mả Lạng ở TPHCM (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

UBND TPHCM cũng chấp thuận áp dụng các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật và chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch trong khu vực TOD theo Điều 5, Nghị quyết số 38/2025/NQ-HĐND của HĐND TPHCM đối với 2 dự án trên nhằm thu hút nhà đầu tư tham gia.

Lãnh đạo thành phố giao UBND phường Bến Thành và UBND phường Cầu Ông Lãnh rà soát điều kiện điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu theo quy định pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn. Các đơn vị đồng thời nghiên cứu áp dụng các điều khoản trong Nghị quyết 260 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM, báo cáo UBND thành phố xem xét.

UBND TPHCM chấp thuận chủ trương giao Công ty Khang Điền tổ chức lập quy hoạch đô thị và nông thôn đối với dự án chợ Gà, chợ Gạo và tứ giác Mả Lạng trước thời điểm lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu theo quy định.

UBND TPHCM làm rõ, việc giao tổ chức lập quy hoạch không đồng nghĩa với chấp thuận nội dung quy hoạch. Công tác thẩm định, phê duyệt tiếp tục thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục và thẩm quyền quy định tại pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn.

UBND TPHCM yêu cầu Công ty Khang Điền chủ động phối hợp với các sở, ngành, UBND các phường và đơn vị liên quan trong quá trình rà soát, lập quy hoạch; bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật về quy hoạch đô thị, đất đai, đầu tư, xây dựng và các quy định khác có liên quan.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao khẩn trương phối hợp, hỗ trợ UBND phường Bến Thành và UBND phường Cầu Ông Lãnh trong quá trình triển khai các nội dung liên quan.