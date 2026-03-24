TPHCM giao gần 80.000m2 đất làm dự án nhà ở tại khu Nam thành phố

UBND TPHCM vừa ban hành quyết định giao đất cho Công ty TNHH Thương mại - Xây dựng Sài Gòn Viễn Đông để thực hiện dự án phát triển nhà ở tại lô số 6, khu 6B, thuộc khu chức năng số 6, Khu đô thị mới Nam thành phố (xã Bình Hưng). Diện tích đất được giao cho doanh nghiệp là gần 80.000m2.

Trong đó, gần 70.000m2 đất được giao do hộ gia đình, cá nhân sử dụng và thực hiện xong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư; hơn 9.300m2 đất là đường, rạch do Nhà nước trực tiếp quản lý. Thời hạn sử dụng đất là 50 năm kể từ ngày ban hành quyết định.

Hiện trạng khu vực phía Nam TPHCM (Ảnh: Nam Anh).

Theo quyết định, Nhà nước sẽ thu tiền sử dụng đất đối với hơn 54.000m2 đất ở tại đô thị. Phần diện tích còn lại không thu tiền sử dụng đất được sử dụng vào mục đích công cộng, giao thông, cây xanh, xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo.

Công ty Sài Gòn Viễn Đông chịu trách nhiệm hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng kỹ thuật, đầu tư xây dựng trường học, nghiệm thu công trình và bàn giao cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan quản lý chuyên ngành để quản lý.

Phía doanh nghiệp cần thực hiện nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất và các khoản thuế khác khi được giao đất. Công ty cần chủ động phối hợp với các sở, ngành có liên quan trong việc xác định và thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai, đầu tư, xây dựng, quy hoạch, đảm bảo năng lực tài chính và nguồn vốn đầu tư để thực hiện dự án đúng tiến độ.

Vào tháng 4/2017, UBND TPHCM đã chấp thuận cho Công ty TNHH Thương mại - Xây dựng Sài Gòn Viễn Đông tiếp tục thực hiện dự án phát triển nhà ở tại vị trí trên. Đến năm 2018, UBND TPHCM chấp thuận cho công ty làm chủ đầu tư dự án.

Vừa qua, UBND TPHCM cũng thông báo về việc thu hồi khu đất rộng hơn 16.000m2 tại số 507 đường An Dương Vương, phường An Lạc A, quận Bình Tân (nay là phường An Lạc, TPHCM) do Công ty TNHH Mekong Auto sử dụng. Lý do thu hồi là do khu đất được Nhà nước cho thuê có thời hạn nhưng không được gia hạn sử dụng.

Khu đất này trước đây được Nhà nước cho Công ty Sài Gòn Kỹ nghệ Nông cơ (Sakyno) và Công ty Mekong (nay là Công ty TNHH Mekong Auto) thuê theo các quyết định ban hành vào các năm 1997 và 1999.