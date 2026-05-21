TPHCM đánh giá lại giao thông trên tuyến đường mà Dân trí phản ánh

Liên quan đến vụ việc nhiều ô tô dừng, đậu chiếm làn xe máy trên đường Thống Nhất (phường Đông Hòa), khiến người dân bất an, chiều 21/5, tại buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội, đại diện Sở Xây dựng TPHCM cho biết, để đảm bảo an toàn giao thông, Sở sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, đánh giá tình hình trên đường Thống nhất.

Đường Thống Nhất có 3 làn, ô tô dành hết cả 3 (Ảnh: Xuân Đoàn).

Theo Sở Xây dựng TPHCM, đường Thống Nhất đang có biển R.415 (gộp làn đường theo phương tiện). Theo đó, làn thứ nhất đang tổ chức cho các loại xe 2-3 bánh lưu thông, việc ô tô con và ô tô các loại dừng, đậu trên làn đường này gây cản trở giao thông là vi phạm Điều 18 (về dừng xe, đỗ xe) của Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024 (dừng đỗ phải đúng vị trí, không gây cản trở giao thông).

Cũng tại buổi họp báo, đại diện Công an TPHCM cho biết, tình trạng xe đầu kéo container, ô tô tải và ô tô cá nhân dừng, đậu xuất phát từ việc khu vực này tập trung nhiều kho hàng, cơ sở kinh doanh và chung cư, dẫn đến nhu cầu giao nhận hàng hóa và đón trả khách lớn.

Bên cạnh đó, một bộ phận tài xế, doanh nghiệp vận tải chưa chấp hành nghiêm quy định về dừng, đậu xe; hệ thống biển báo chưa đảm bảo (chỉ có biển báo cấm đỗ xe trên tuyến, tại một số giao lộ thiếu biển báo nhắc lại).

Chung cư Bcons City để biển nhắc nhở các tài xế không đậu xe (Ảnh: Xuân Đoàn).

Ngoài ra, Công an TPHCM cũng thừa nhận công tác phối hợp giữa chính quyền địa phương, lực lượng chức năng và ban quản lý các khu chung cư trong việc nhắc nhở, xử lý chưa thường xuyên, liên tục.

Trước thực trạng trên, PC08 đã chủ động triển khai đợt cao điểm xử lý vi phạm về dừng, đậu xe trái phép trên các tuyến đường trọng điểm, trong đó có đường Thống Nhất (phường Đông Hòa).

Từ ngày 15/5 đến nay, PC08 đã xử lý hơn 40 trường hợp tài xế ô tô, xe đầu kéo container dừng, đậu sai quy định tại khu vực này.

Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát giao thông đã tăng cường bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát, tập trung vào các khung giờ thường xuyên phát sinh vi phạm; đồng thời rà soát, khai thác hệ thống camera giám sát để xử lý phạt nguội đối với phương tiện vi phạm.

Đội CSGT Rạch Chiếc xử phạt tài xế đậu xe không đúng quy định trên đường Thống Nhất (Ảnh: Xuân Đoàn).

Về giải pháp phối hợp liên ngành, PC08 sẽ có văn bản kiến nghị Công an phường Đông Hòa đẩy mạnh công tác tuyên truyền và xử lý vi phạm; đồng thời làm việc với Ban quản lý chung cư Bcons và các doanh nghiệp vận tải, kho bãi để yêu cầu bố trí khu vực giao nhận hàng hóa hợp lý, không để phương tiện tràn ra lòng đường ảnh hưởng đến giao thông.