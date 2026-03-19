TPHCM điều chỉnh loạt biển báo sai quy chuẩn sau phản ánh của Dân trí

Ngày 18/3, các biển báo giao thông trên đường Lương Định Của (đoạn từ Trần Não đến Nguyễn Hoàng) đã được điều chỉnh lại theo đúng quy chuẩn, sau khi báo chí phản ánh về sự bất cập trong phân làn và tình trạng đỗ xe tràn lan.

Trưa cùng ngày, nhiều công nhân cùng phương tiện chuyên dụng đã được huy động để tháo lớp dán (decal) cũ trên các biển báo phân làn, sau đó dán lại nội dung mới theo đúng quy chuẩn. Việc điều chỉnh được thực hiện ngay tại vị trí cũ, không di dời trụ biển báo.

Trước đó, các biển báo phân làn trên đường Lương Định Của được bố trí theo từng loại phương tiện: làn ngoài cùng bên trái dành cho ô tô; làn giữa dành cho ô tô con, xe khách, xe buýt; và làn còn lại dành cho xe hai bánh. Các biển báo này đều có mũi tên chỉ hướng.

Theo Sở Xây dựng TPHCM, việc quy định xe 2 bánh chỉ được lưu thông trên một làn đường (làn ngoài cùng bên phải) không phù hợp với lưu lượng xe thực tế trên tuyến đường này.

Tình trạng đỗ ô tô tràn lan tại lề đường Lương Định Của cũng gây cản trở và ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

Sở Xây dựng TPHCM đã đề nghị Ban Giao thông TPHCM (chủ đầu tư dự án mở rộng đường Lương Định Của) điều chỉnh hệ thống biển báo phân làn. Cụ thể, làn đường thứ nhất (sát dải phân cách tim đường) sẽ cho các loại ô tô lưu thông; làn đường giữa sẽ cho ô tô con, xe khách và xe máy lưu thông; làn đường bên phải (sát vỉa hè) cho xe 2 và 3 bánh lưu thông.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng bổ sung biển cấm đỗ xe cả 2 chiều đường trong khoảng thời gian từ 6h đến 22h.

Biển báo phân làn trên đường Lương Định Của trước và sau khi được cơ quan chức năng điều chỉnh (Ảnh: Ngọc Tân - Hoàng Hướng).

Sau khi cơ quan chức năng thay đổi hệ thống biển báo và chuẩn bị áp dụng quy định cấm đỗ xe theo khung giờ, nhiều người dân lưu thông bằng xe máy bày tỏ sự đồng tình.

"Tôi thấy cơ quan chức năng điều chỉnh lại biển báo rất phù hợp, giúp việc phân làn rõ ràng hơn, hạn chế tình trạng phương tiện đi lấn làn hoặc dừng đỗ gây cản trở giao thông", anh Nguyễn Hải (SN 1997, tài xế xe ôm công nghệ) chia sẻ.

Trong khi đó, một số tài xế ô tô cho rằng quy định cấm đỗ theo khung giờ có thể góp phần giảm ùn ứ vào thời điểm cao điểm. Tuy nhiên, họ cũng bày tỏ mong muốn cơ quan chức năng bố trí thêm các điểm đỗ xe phù hợp tại khu vực lân cận để tạo thuận lợi cho người dân.