Ô tô đậu chiếm làn xe máy, người dân thấp thỏm khi lưu thông ở TPHCM

Trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo đội CSGT Rạch Chiếc (PC08, Công an TPHCM) cho biết, đơn vị đã phối hợp cùng UBND phường Đông Hòa khảo sát đường Thống Nhất và sẽ kiến nghị Sở Xây dựng TPHCM gắn biển cấm dừng, đậu trên tuyến đường này.

Động thái được thực hiện sau vụ tai nạn giữa xe máy và ô tô ben vào trưa 14/5 khiến bà N.T.T.V. (54 tuổi) tử vong thương tâm và ông T.T.L. (64 tuổi) bị thương.

Ô tô đậu hàng dài trên đường Thống Nhất, đoạn trước chung cư Bcons City vào tháng 4 (Ảnh: Xuân Đoàn).

Theo cơ quan chức năng và người dân địa phương, một phần nguyên nhân của vụ tai nạn trên là do ô tô đậu chiếm gần hết làn xe máy. Tình trạng này đã kéo dài khoảng 1 năm qua khiến người dân vô cùng bất an.

Từ ngày 16/5 đến nay, theo ghi nhận của Dân trí, tình trạng ô tô đậu trên đường Thống Nhất đã có sự thuyên giảm, khi các bảo vệ của chung cư Bcons City nhắc nhở tài xế chạy xe xuống hầm hoặc di chuyển đến nơi khác.

Tuy nhiên, người dân cho rằng đây chỉ là biện pháp tạm thời. Do tuyến đường này không cấm ô tô con dừng, đậu nên rất dễ phát sinh tranh cãi giữa tài xế và bảo vệ chung cư.

Đường 3 làn, ô tô chiếm hết 3

Đường Thống Nhất dài khoảng 1,1km kết nối quốc lộ 1K với xa lộ Hà Nội và được thiết kế 3 làn đường cho mỗi hướng đi, cùng với đó là biển cấm đậu đối với xe tải trên 2,5 tấn.

Trong đó, hai làn đường ở giữa dành cho ô tô, làn sát vỉa hè dành cho xe 2-3 bánh.

Một bên ô tô đậu, bên còn lại là xe đầu kéo đang vượt lên (Ảnh: Xuân Đoàn).

Tuy nhiên, khoảng 50m đường trước chung cư Bcons City bị các ô tô đậu chiếm gần hết diện tích làn của xe 2-3 bánh, khiến người đi xe máy phải lấn qua làn ô tô, trong khi tuyến đường này được kẻ vạch liền.

Theo người dân, tình trạng này xảy ra từ khi trung tâm thương mại của chung cư đưa vào hoạt động

Ông Võ Anh Tuấn (ngụ phường Đông Hòa) cho biết: “Từ sáng đến tối, ô tô dừng, đậu xếp hàng dài trước chung cư. Cuối tuần, người dân vào trung tâm thương mại nhưng không xuống hầm gửi xe mà đậu ngoài đường, có thời điểm hàng chục ô tô đậu nối đuôi”.

Trong khi đó, chị Hà My (25 tuổi) bày tỏ sự bức xúc vì xe máy lấn qua làn ô tô sẽ vi phạm luật giao thông và tai nạn luôn rình rập, nhưng việc ô tô đậu chiếm hết làn đường thì người đi xe máy không còn cách nào khác.

“Bên phải ô tô đậu, bên trái các xe đầu kéo, xe ben từ sau liên tục vượt lên, sợ lắm”, chị Hà My nói.

Ngoài ra, người dân phản ánh khu vực này có nhiều lối ra vào khu chung cư, xe chạy liên tục. Việc ô tô đậu còn gây cản trở tầm nhìn của người tham gia giao thông.

"Đỏ mắt" tìm tài xế

Tối 15/4, một ngày sau vụ tai nạn làm hai vợ chồng thương vong, Đội CSGT Rạch Chiếc phối hợp cùng Công an phường Đông Hòa ra quân xử lý tình trạng ô tô đậu trên đường Thống Nhất.

CSGT xử phạt các tài xế đậu ô tô không bật cảnh báo trên đường Thống Nhất (Ảnh: Xuân Đoàn)

Theo lãnh đạo Đội CSGT Rạch Chiếc, tuyến đường này không cấm ô tô con dừng đậu, nhưng việc các tài xế đậu xe không bật đèn cảnh báo, đậu xe ngay giao lộ là hành vi vi phạm luật giao thông.

Tại thời điểm kiểm tra, rất nhiều tài xế đã bỏ đi nơi khác, khiến lực lượng công an tốn nhiều thời gian mới liên hệ được những người này và mời ra làm việc.

Nhiều tài xế đã bị lập biên bản với hành vi đậu xe không bật đèn cảnh báo. Trong đó, có tài xế không đồng ý việc mình bị xử phạt, người này cho rằng đường Thống Nhất không có biển cấm đậu đối với ô tô con. Cán bộ đội CSGT Rạch Chiếc đã giải thích và cho người này xem đoạn camera diễn biến vụ tai nạn trưa 14/5 để người này nhận thức được hành vi đậu xe ở đây có thể gây nguy hiểm cho người đi xe máy.

Ông T.Q.T. (45 tuổi, quê Đồng Nai) cho biết, ông T. lái ô tô đến đây uống cà phê với bạn. Ông T. thấy nhiều xe đậu nên cũng đậu theo. Sau khi bị lập biên bản và được CGST hướng dẫn, ông T. cam kết lần sau sẽ chạy xe xuống gửi ở hầm chung cư.

Bảo vệ chung cư Bcons City nhắc nhở các tài xế tìm chỗ đậu xe thích hợp vào chiều 16/5 (Ảnh: Xuân Đoàn).

Theo tìm hiểu của Dân trí, đường Thống Nhất trước đây do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Dĩ An quản lý. Việc phân chia làn đường, tổ chức giao thông trên tuyến đường này được thực hiện trước khi hợp nhất.

Ngày 1/4 vừa qua, đơn vị này đã bàn giao lại cho Trung tâm Quản lý giao thông và Hạ tầng kỹ thuật TPHCM (thuộc Sở Xây dựng) quản lý tuyến đường Thống Nhất.