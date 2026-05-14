Tài xế xe ben cán chết người rồi chạy vào công trình ở TPHCM

Trưa 14/5, Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ xe ben cán chết người rồi rời khỏi hiện trường.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Xuân Đoàn).

Theo thông tin ban đầu, gần 10h cùng ngày, ông T.T.L. (65 tuổi, ngụ TPHCM) lái xe máy biển số 59E1-636.xx chở vợ là bà N.T.T.V. (54 tuổi) lưu thông trên đường Thống Nhất, theo hướng từ quốc lộ 1K đi xa lộ Hà Nội.

Khi đến trước khu chung cư Bcons (phường Đông Hòa), phương tiện xảy ra va chạm với xe ben chạy cùng chiều.

Vụ va chạm làm hai vợ chồng ngã xuống đường, bà V. bị cán tử vong, ông L. bị thương. Sau tai nạn, tài xế lái xe ben rời khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, Công an phường Đông Hòa và Đội CSGT Rạch Chiếc (PC08, Công an TPHCM) đến hiện trường trích xuất hình ảnh từ camera an ninh và nhanh chóng tìm ra chiếc xe ben đang ở trong công trình xây dựng chung cư Bcons Center City gần hiện trường.

Công an tìm thấy chiếc xe ben đang ở trong công trình xây dựng (Ảnh: Xuân Đoàn).

Tài xế sau đó được đưa về phường lấy lời khai, công an cũng tiến hành khám nghiệm hiện trường, phương tiện.

Ông L. cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn, hai vợ chồng đang trên đường từ Biên Hòa về nhà sau chuyến công tác dài ngày.

Người dân phản ánh, đường Thống Nhất có 3 làn xe cho mỗi hướng. Trong đó 2 làn dành cho ô tô, một làn sát vỉa hè dành cho xe 2-3 bánh. Tuy nhiên, đoạn qua khu chung cư Bcons ô tô đậu thường xuyên, diện tích làn đường bị chiếm gần hết khiến người đi xe máy phải lấn ra làn ô tô.