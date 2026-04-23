Dừng xe tùy tiện ở sân bay Tân Sơn Nhất, nhiều tài xế taxi bị phạt

Ngày 23/4, Đội CSGT Tân Sơn Nhất thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) phối hợp với Đồn Công an Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và các đơn vị liên quan tổ chức tuần tra, xử lý vi phạm trật tự đô thị tại khu vực xung quanh nhà ga sân bay.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, lúc 10h10 cùng ngày, tổ công tác phát hiện anh P.V.T. (SN 1989, quê Quảng Trị) lái taxi trả khách giữa làn ô tô tại khu vực nhà ga quốc tế T2, gây cản trở giao thông.

Tổ công tác lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế T. (Ảnh: Hoàng Hướng).

Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế T. về hành vi dừng xe không sát mép đường bên phải theo chiều đi.

Làm việc với cơ quan chức năng, anh T. cho biết vừa chở khách từ Đồng Nai lên TPHCM. Do kẹt xe, lo khách trễ giờ bay nên khi đến nhà ga đã vội trả khách mà chưa kịp tấp xe vào lề.

“Tôi ít khi vào sân bay nên chưa nắm rõ quy định. Sau lần này, tôi sẽ rút kinh nghiệm”, nam tài xế phân trần.

Khu vực nhà ga T2 sân bay Tân Sơn Nhất cho phép dừng xe nhưng không được quá 3 phút (Ảnh: Hoàng Hướng).

Trước đó khoảng 5 phút, tổ công tác cũng phát hiện anh L.A.M. (SN 1997, ngụ phường Phú Định) điều khiển taxi dừng xe trên vạch kẻ đường dành cho người đi bộ.

Khoảng 20 phút sau, lực lượng chức năng tiếp tục lập biên bản đối với tài xế N.T.T. (SN 1985) vì dừng xe tại nơi có biển cấm dừng, cấm đỗ.

Theo quy định tại Nghị định 168, với các lỗi nêu trên, cả 3 tài xế bị xử phạt 700.000 đồng/trường hợp.

Lực lượng chức năng kiểm tra các phương tiện kinh doanh vận tải hành khách tại nhà ga T1 (Ảnh: Hoàng Hướng).

Cùng ngày, lực lượng chức năng cũng tăng cường tuần tra, kiểm soát các phương tiện kinh doanh vận tải hành khách tại khu vực lối ra vào nhà ga T1.

Bên cạnh việc xử lý vi phạm, tổ công tác kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở các tài xế chấp hành đúng quy định khi đón, trả khách tại sân bay Tân Sơn Nhất, nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông và hạn chế ùn tắc.