TPHCM công bố 43 vị trí sạt lở nguy hiểm

UBND TPHCM vừa công bố danh mục các vị trí sạt lở bờ sông, kênh, rạch nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm trên địa bàn sau hợp nhất, đồng thời yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương có giải pháp xử lý, đảm bảo an toàn cho người dân.

Theo danh mục này, toàn thành phố có 43 vị trí sạt lở, gồm 8 vị trí đặc biệt nguy hiểm và 35 vị trí nguy hiểm. Trong đó, một số phường, xã có số vị trí sạt lở lớn như Tân Uyên, Hiệp Phước (5 vị trí); An Phú Đông, Thường Tân (4 vị trí); Bình Quới, Nhà Bè (3 vị trí).

Tổng chiều dài các đoạn sạt lở khoảng 17,9km, ảnh hưởng khoảng 555 hộ dân.

Khu dân cư trên bán đảo Thanh Đa bị ngập do triều cường (Ảnh: Bảo Quyên).

UBND TPHCM giao các chủ đầu tư đang triển khai dự án kè chống sạt lở đẩy nhanh tiến độ phê duyệt dự án, sớm tổ chức thi công và đưa vào sử dụng. Đối với các khu vực đã có mặt bằng nhưng chưa triển khai, thành phố yêu cầu chủ động gia cố tạm thời để hạn chế rủi ro, đặc biệt tại khu vực bán đảo Thanh Đa.

Quá trình chuẩn bị đầu tư, các đơn vị phải khảo sát kỹ điều kiện địa hình, địa chất, thủy văn; khâu thi công phải đảm bảo chất lượng, an toàn. Sau khi hoàn thành, công trình phải được bàn giao cho đơn vị quản lý vận hành theo quy định.

Sở Xây dựng được giao đẩy nhanh thủ tục đầu tư một số dự án kè, đồng thời kiểm tra các tuyến đường ven sông, kênh, rạch để kịp thời phát hiện khu vực có nguy cơ sạt lở, đảm bảo an toàn giao thông. Cơ quan này cũng phải quản lý chặt hoạt động bến thủy, cảng thủy nội địa, xử lý vi phạm hành lang bảo vệ bờ sông.

Công an TPHCM phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng khai thác cát trái phép trên các tuyến sông như Sài Gòn, Đồng Nai, Lòng Tàu, Soài Rạp và vùng ven biển nhằm hạn chế nguyên nhân gây sạt lở.

Đối với chính quyền địa phương, UBND TPHCM yêu cầu tổ chức cảnh báo, rào chắn các khu vực sạt lở, theo dõi diễn biến, hỗ trợ người dân di dời khi cần thiết; đồng thời đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để phục vụ thi công các dự án kè. Các địa phương phải rà soát, báo cáo bổ sung các điểm có nguy cơ sạt lở trước ngày 29/4 để xây dựng kế hoạch xử lý.

Đáng chú ý, trong 43 vị trí được công bố, 11 vị trí chưa có chủ trương đầu tư dự án kè. UBND TPHCM giao các địa phương liên quan khẩn trương khảo sát, đánh giá mức độ sạt lở, lập đề xuất đầu tư.

TPHCM yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện kế hoạch tổng thể phòng, chống sạt lở đến năm 2030, định kỳ báo cáo kết quả để kịp thời chỉ đạo, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân tại các khu vực ven sông, kênh, rạch.