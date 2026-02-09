TPHCM chấp thuận nhà đầu tư dự án Khu đô thị Bình Quới - Thanh Đa

UBND TPHCM vừa có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa (phường Bình Quới).

Theo đó, liên danh Công ty CP Tập đoàn Mặt Trời, Công ty TNHH Mặt Trời Hạ Long và Công ty TNHH Thành phố Mặt Trời được chấp thuận là nhà đầu tư chiến lược của dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa.

Mục tiêu đầu tư của dự án là hình thành khu đô thị mới hiện đại, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội với các khu nhà ở, khu nhà ở kết hợp công trình thương mại dịch vụ. Các công trình có công năng phục vụ hỗn hợp, đồng bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, công trình công cộng.

Vị trí thực hiện dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa tại TPHCM (Ảnh: Hải Long).

Dự án sẽ có các công trình phục vụ thương mại dịch vụ, y tế, giáo dục, văn hóa - thể thao, du lịch, khách sạn, văn phòng, hệ thống công viên, cây xanh đô thị, công viên chuyên đề, bến du thuyền nhằm khai thác quỹ đất hiệu quả, đồng bộ cảnh quan và chỉnh trang khu dân cư hiện trạng.

Dự án có quy mô dân số khoảng 54.000 người, tổng diện tích đất phù hợp quy hoạch khoảng 424ha. Trong đó, diện tích đề xuất đầu tư xây dựng là gần 406ha và gần 18ha dành cho chỉnh trang cảnh quan, không thu hồi đất.

Tổng vốn đầu tư của dự án là gần 99.000 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư khoảng 14.880 tỷ đồng, còn lại là vốn huy động từ các tổ chức tín dụng. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm, kể từ ngày được giao đất, cho thuê đất hoặc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Theo tiến độ được phê duyệt, dự án được triển khai trong 10 năm, bao gồm các giai đoạn hoàn thiện thủ tục đầu tư, xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động.

Nhà đầu tư có trách nhiệm đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội trong ranh dự án, bảo đảm kết nối đồng bộ với hạ tầng khu vực và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về nhà ở xã hội, tái định cư theo quy định.

Tại kỳ họp HĐND TPHCM thứ 8, khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, diễn ra ngày 6/2, các đại biểu đã thông qua báo cáo tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa.

Việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án được tổ chức theo hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư có sử dụng đất, trên cơ sở các quy định của Luật Đất đai năm 2024, Luật Đấu thầu, cùng các nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM.

Theo Nghị quyết 260 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98, dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa được xác định là dự án chiến lược và được áp dụng thủ tục lựa chọn nhà đầu tư theo cơ chế đặc thù.