TPHCM yêu cầu rà soát dự án chống sạt lở Thanh Đa trước mùa mưa lũ

Để đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, phòng chống thiên tai trước mùa mưa lũ năm 2026, Chủ tịch UBND TPHCM vừa có chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan về các phần việc trọng tâm. Nội dung yêu cầu tập trung vào việc rà soát, kiểm tra các vị trí có nguy cơ sạt lở cao, các công trình, dự án nhằm kịp thời đưa ra giải pháp.

Theo chỉ đạo, Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương tổ chức kiểm tra thực địa, đánh giá tổng thể hiện trạng hệ thống công trình thủy lợi. Các vị trí xung yếu như bờ bao, kè sông, tuyến kênh rạch bị bồi lắng hoặc xuống cấp phải được tổng hợp, đề xuất phương án gia cố, sửa chữa kịp thời.

Khu dân cư tại bán đảo Thanh Đa, TPHCM, ngập sâu do triều cường (Ảnh: Bảo Quyên).

Thành phố yêu cầu thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện các công trình thủy lợi, phòng chống thiên tai, đê điều, hồ chứa đảm bảo an toàn công trình trong mùa mưa lũ năm 2026.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với địa phương khẩn trương rà soát, báo cáo tình hình thực hiện dự án chống sạt lở bán đảo Thanh Đa (đoạn 2, đoạn 3, đoạn 4 và thực hiện gia cố bờ bao sông Sài Gòn tại 5 vị trí cửa xả). Các vướng mắc, khó khăn được nhận diện để đưa ra đề xuất, kiến nghị.

Đối với Trung tâm Quản lý và Khai thác công trình thủy lợi, UBND TPHCM yêu cầu tiếp tục triển khai các quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa theo pháp luật hiện hành. Đơn vị phải đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, khẩn trương duy tu, sửa chữa các hạng mục xuống cấp và phối hợp địa phương xử lý các hành vi vi phạm hành lang bảo vệ công trình.

Đơn vị quản lý công trình thủy lợi phải lập phương án tích nước, đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du, đồng thời đáp ứng nhu cầu cấp nước cho sản xuất và sinh hoạt. Việc bố trí lực lượng vận hành, tổ chức trực ban thường xuyên, kiểm tra an toàn công trình kể cả khi không có mưa lũ cũng được yêu cầu thực hiện nghiêm.

Ngoài ra, thành phố yêu cầu tổ chức trực ban thường xuyên tại các công trình trọng điểm, chủ động kiểm tra ngay cả khi chưa có mưa lớn nhằm phát hiện sớm nguy cơ và xử lý từ đầu. Việc vận hành thử các thiết bị xả lũ, kiểm tra hệ thống kỹ thuật cần được thực hiện đầy đủ để đảm bảo khả năng ứng phó trong mọi tình huống.

Lãnh đạo UBND TPHCM yêu cầu các phường, xã, đặc khu rà soát, xác định lại ranh, phạm vi đất công trình do địa phương quản lý để thống kê trường hợp lấn chiếm, xây dựng, sử dụng với các mục đích khác trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, hồ chứa. Các trường hợp vi phạm cần được xử lý kịp thời, dứt điểm.

UBND TPHCM giao Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo khẩn trương xử lý các sự cố tại hệ thống đập Đất Dốc. Đơn vị phải tổ chức kiểm tra, đôn đốc thi công sửa chữa các vị trí sụt lún, khiếm khuyết tại đập Đất Dốc 1 và khắc phục sự cố tại đập Đất Dốc 2, đảm bảo hoàn thành tiến độ vượt lũ, chống lũ an toàn trong năm 2026.