TPHCM có hạn chế xe bán tải vào nội đô?

Những ngày qua, thông tin UBND TP Hà Nội quyết định hạn chế xe tải (trong đó có xe tải pickup/xe bán tải) lưu thông vào nội đô được giới tài xế TPHCM quan tâm. Với việc nhiều dòng xe bán tải bị định nghĩa là xe tải thông dụng theo Thông tư 53/2024, liệu các tài xế xe bán tải ở TPHCM có bị ảnh hưởng.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình, Sở Xây dựng TPHCM, cho biết, đối với việc hạn chế xe tải vào nội đô, thành phố đang thực hiện theo Quyết định 23/2018/QĐ-UBND, được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 23/2019.

Theo các quyết định trên, khái niệm xe bán tải (xe pickup) được mô tả là xe có kết cấu thùng chở hàng đi liền với thân xe, có khối lượng chuyên chở cho phép theo giấy đăng kiểm nhỏ hơn 1.500kg và có từ 5 chỗ ngồi trở xuống.

Quy định cũng nêu rõ, xe bán tải và một số loại phương tiện đặc thù (gồm cả xe tải van có khối lượng chuyên chở cho phép dưới 950kg) không bị hạn chế vào nội đô TPHCM.

Do được ban hành từ năm 2018 và 2019, các quyết định của UBND TPHCM chưa dẫn chiếu quy định tại Thông tư 53/2024 hay QCVN 41:2024. Theo đại diện Phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình, Quyết định 23/2019 đến nay vẫn có hiệu lực, thành phố chưa có quyết định mới thay thế.

"Ngoài ra, việc định nghĩa "như thế nào là xe tải" thì đã có quy định chung của Bộ GTVT, nay là Bộ Xây dựng", vị này cho biết.

Hiện nay, dù TPHCM chưa đưa ra quy định mới về hạn chế xe bán tải như Hà Nội, giới tài xế bán tải vẫn tâm tư vì nhiều tuyến đường có biển hạn chế xe tải. Nếu bị xác định là "xe tải thông dụng", xe bán tải sẽ gặp rất nhiều khó khăn để lưu thông tại các tuyến đường trung tâm.